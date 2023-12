Personas con discapacidad visual marcharon este lunes en el Centro Histórico de Puebla, para exigir a las autoridades que haya banquetas con infraestructura para ellos, así como inclusión laboral y sensibilidad con este sector, ya que son discriminados y no les dan empleo.

La movilización inició alrededor de las 10 y media de la mañana en el Paseo Bravo y avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta el zócalo portando un chaleco y gorra fosforescente, bastones, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 4 de diciembre.

Durante su trayecto, lanzaron algunas consignas como “Simulación no es inclusión”, “No discriminación”; también pidieron respeto a los derechos humanos, pues todos son personas y merecen contar con las mismas garantías que otros sectores.

Indicaron que chocar con objetos, golpearse con cajas o los cosas que sacan los comercios o caer en un registro abierto son algunos de los peligros a los cuales se enfrentan todos los días cuando transitan por las banquetas, principalmente en el primer cuadro de la ciudad que es donde más se mueven.

#Ángulo7Informa ll La zona del centro de Puebla es la de mayor riesgo para las personas con discapacidad visual, pues son constantes los golpes que se pueden dar cuando transitan entre ambulantes y comercios, señaló Alejandro Ramírez, presidente de la asociación. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/L1Z5M0Fd6z — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 4, 2023

Alejandro Ramírez Campos, presidente de la Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente de Puebla (Acrip), comentó que esta actividad la hacen para mostrar a los ciudadanos las dificultades que enfrentan todos los días y que muestren más empatía.

Dijo que todos son iguales, por lo que tiene que contar con las mismas oportunidades laborales, sin embargo, hay exclusión de las empresas o comercios, por lo que han tenido que optar por vender chicharrines o dulces y poder contar con ingresos para sobrevivir.

“No nos dan trabajo, nos dicen que no, porque ya tiene maquinas o hay gente que les da mejores resultados como un joven que tiene todos sus sentidos, no somos útiles para ellos, que se garantice la inclusión, porque eso se ha dicho, pero no se hace, somos 62 los que estamos en la asociación”, expresó.

Necesario mejorar banquetas

Asimismo, entre las peticiones que hicieron a las autoridades es que se coloquen más semáforos peatonales, que se den incentivos en el pago de sus impuestos a empresas que los contraten y que cuenten con las mismas condiciones que una persona que no tiene discapacidad.

Mencionó que desplazarse sobre las banquetas es complicado si éstas se encuentran en mal estado, por lo que llamó a que sean intervenidas, ya que hay algunas que tienen desniveles o con tapas de registro abiertas, además de que no todas tiene las huellas podotáctiles, que es importante para ellos.

Tras esto, apeló a la sensibilidad de las personas, pues en ocasiones no se dan cuenta que tienen discapacidad visual, ya que “se pasan de largo” y no les ayudan al cruzar las calles, o son ellos los que tienen que decirles el problema que tienen para que los dejen pasar.

“La gente pues está en su mundo, yo creo que hay mucha que, aunque nos sentemos a su lado, no se dan cuenta que somos una persona ciega, nos ignora, pasamos desapercibidos para ello, incluso a veces hasta nos dicen que para qué salimos, pero lo hacemos porque tenemos que ganarnos el pan de cada día y tenemos familia”, remarcó.