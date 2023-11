Aunque aseguró que el PRI cuenta con perfiles para obtener la candidatura la gubernatura en la alianza que tiene con el PAN y el PRD, Néstor Camarillo Medina aceptó que por “coyuntura o por números” el partido cederá ese espacio.

Previo al inicio del curso de “Actualización en Materia- Político Electoral”, el líder estatal del Revolucionario Institucional dio un mensaje a 150 militantes, en el que señaló que dentro de las mesas de negociación con sus aliados, ha pedido que respeten los espacios en los que el PRI obtendría el triunfo.

En ese sentido, dijo que el PAN y el PRD no deben equivocarse y pensar que los integrantes del Revolucionario Institucional serían sus empleados, pues el partido representa un millón y medio de votos.

“Si hay que ceder por coyunturas, por números, habrá que hacerlo y habrá que sumarnos (…) que no se equivoquen somos aliados, somos amigos, pero tampoco somos empleados de nadie, no nos equivoquemos y que no se equivoquen los aliados”, afirmó.

-Publicidad-

Asimismo, Camarillo Medina sostuvo que demostrarán el valor que tiene el PRI, pues el próximo 18 de noviembre organizarán un evento para Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial del Frente por México. El encuentro será a las 17:00 horas en el Lienzo Charro.

Agregó que en Puebla, la alianza conformada entre el PRI-PAN-PRD tiene una ventaja frente a Morena, pues al ser el partido en el gobierno tienen un desgaste frente a los electorales, por lo que llamó a los militantes a generar un discurso de contraste y evidenciar las fallas del partido de izquierda, como la respuesta a la emergencia en Acapulco.

De igual manera, Camarillo Medina sostuvo que el proceso interno que Morena realizó para definir a sus abanderados en nueve estados puso de manifiesto la ruptura en ese partido y los “berrinches” de quienes no obtuvieron la nominación.