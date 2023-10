ONU condena asedio a Gaza; Israel sigue bombardeando

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el asedio total de Gaza por el gobierno israelí de Netanyahu, “llevado por su furia exterminadora”, pues ponen en peligro la vida de civiles. Y añadió “está prohibido por el derecho internacional humanitario”.

Lo anterior, luego de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, ordenó privar a Gaza de todo, en particular de electricidad, agua y gas, en respuesta a la ofensiva general lanzada el sábado desde ese territorio por el movimiento islamista-palestino Hamas.

A pesar de ello, Israel sigue bombardeando Gaza dejando mil 100 fallecidos a la fecha -de los cuales 290 son niños según la ONU-, además de cinco mil 339 heridos. También ya van más de 260 mil personas desplazadas de la franja.

De acuerdo a la oficina de la ONU, los ataques y bombardeos israelíes han destruido a la fecha más de mil viviendas y 560 quedaron inhabitables por los daños, citando a autoridades palestinas.

El número de fallecidos en Israel por el ataque del sábado del movimiento de resistencia palestino superó este miércoles los mil 200 y los heridos se ubicaron en dos mil 900.

Esto ha triado diversos problemas, por ejemplo, la compañía eléctrica de Gaza anunció que ya cortó el servicio de electricidad, porque no disponen de más combustible para mantener en funcionamiento la central.

Latest on the situation in the📍#GazaStrip

🔺Nearly 175,500 people sheltering in 88 @UNRWA schools

🔺Two @UNRWA schools now affected by airstrikes

🔺16 people sheltering at our school were injured – two critically – as a result of nearby airstrikehttps://t.co/slfsBTZO44 pic.twitter.com/ZGLIz35iiK

— UNRWA (@UNRWA) October 11, 2023