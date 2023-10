Tras reunirse con la Secretaría de Gobernación (Segob), pobladores de Coyomeapan acordaron que el 9 de septiembre entregarán las armas que retuvieron hace 2 años cuando tomaron la presidencia, pero no firmarán el “Pacto por la paz” hasta que cumplan sus demandas.

Claudia Martínez Sánchez, vocera de la “Unidad por Coyomeapan”, indicó que la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la que entre por las armas que desde hace dos años están bajo resguardo en la comandancia del palacio municipal.

Comentó que la presidencia se mantiene cerrada y no será reabierta, pues los pobladores mantienen la postura de no permitir el ingreso de Rodolfo García López, como alcalde, pues aseguran que mantiene el “cacicazgo” en la región.

“El 22 de agosto, cuando tomaron el edificio, la comandancia, sacaron a los policías a todo el personal del gobierno y ese día, los habitantes resguardaron todo esto, el documento que se firmó este miércoles establece que el 9 van entrar por ellas, no es un acuerdo por la paz”, expresó.

Agregó que el gobierno del estado insiste en que se quiten las guardias comunitarias de la zona conocida como “Quitapón”, lo cual no harán, ya que los pobladores se mantendrán “en pie de lucha” y no van a ceder para el acceso a alguna autoridad municipal, es decir, se mantendrá cerrada la alcaldía.

Refirió que la Segob sabe de antemano que no habrá acuerdos mientras no se cumplan sus demandas: la cancelación de todas las ordenes de aprehensión contra los pobladores de Santa María Coyomeapan, que se proceda contra el actual alcalde, su esposa Araceli Celestino Rosas y el hermano David, ya que desde el 2011 solo se han pasado el poder entre ellos.

Además, dijo, fueron parte de la represión que se dio contra los habitantes y que en mayo del 2022 tres de ellos perdieron la vida a manos de policías estatales, lo que le valió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No se va dejar entrar a los Celestinos

“El pueblo no va ceder para que los Celestinos ingresen al pueblo y la insistencia de que tienen que ser encarcelados, que se tenga la disposición de ellos, las guardias no se van a quitar, como pueblo no tienen seguridad y por ningún motivo lo van hacer, por eso no van a firmar el pacto que se anunció”, enfatizó.

- Publicidad -

Otra de las demandas que tienen es que se anule el presupuesto que recibe el ayuntamiento, que tendría que hacerlo el Congreso del estado y el gobierno, ya que no tiene caso que siga recibiendo recursos cuando el edil no está despachando y la presidencia se mantiene cerrada.

Finalmente, Martínez Sánchez mencionó que los pobladores se mantienen en la posición de hacer una marcha a Palacio Nacional para el 15 de octubre, que es cuando se cumplen los 2 años de que Rodolfo García López asumió el cargo de edil y que desde esa fecha se ha mantenido el conflicto en el municipio.