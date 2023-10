La coordinadora nacional de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en la encuesta de Morena en Puebla, los ciudadanos definirán al perfil para la gubernatura; descartó rupturas, porque hay madurez política.

Así lo dio a conocer en entrevista con medios de comunicación el sábado 30 de septiembre en el foro de Puebla como parte de su visita a la entidad, donde enfatizó que no se intervendrá para alterar los resultados que arroje la encuesta, respecto a los seis participantes en lugar de ocho.

“Nosotros no vamos a meter la mano, no habrá decisiones cupulares, es lo que decida el pueblo de Puebla. Somos cercanos a todas y todos, somos parte del movimiento. No habrá fracturas, porque hay madurez política y deben de saber que la elección es de los poblanos, además de que hay otros espacios donde pueden formar parte”.

Previo a ello, recordó que en la convocatoria del proceso interno serían 6 aspirantes –tres hombres y tres mujeres- cuyos resultados serán medidos para escoger al coordinador estatal de los Comités en Defensa de la 4T. De los aspirantes cuatro perfiles ya fueron elegidos por el consejo y dos serán seleccionados por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE).

Esto luego de que el 30 de septiembre, el Consejo Estatal de Morena, dio a conocer a los cuatro aspirantes que estarán en la encuesta, donde figuran la diputada Lizeth Sánchez García, la extitular de la secretaría de economía, Olivia Salomón Vibaldo, el exsecretario de gobernación, Julio Huerta Gómez y el diputado Ignacio Mier Velazco.

Sumado a los perfiles ya seleccionados, se espera que la CNE elija al senador Alejandro Armenta Mier y a la exalcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, quienes no fueron elegidos por el consejo, a pesar de que en los distintos sondeos de encuestadoras eran de los mejores posicionados.