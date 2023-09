Céspedes pide que sean 8 perfiles para encuesta de Morena en Puebla

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina consideró que aquellos que busquen la candidatura con Morena deben dejar su cargo, así como que sean hasta 8 los perfiles para la encuesta y descartó que “se haya dado línea” a los consejeros estatales.

Lo anterior, en su habitual rueda de prensa de lunes, en el marco del proceso interno del partido para definir a quien encabezará la Coordinación de los Comités de Defensas de la Transformación, tras el encuentro que sostuvo este fin de semana con el Consejo Estatal del partido en Puebla.

Asevero que fue para hacerles un llamado a la calma para no realizar «señalamientos innecesarios» durante la medición en las encuestas rumbo al proceso electoral de 2024, al tiempo de hacer un llamado a los aspirantes y actores políticos que buscan contender por una candidatura, para que haya gobernabilidad y que la línea partidista sea por la unidad y el progreso del estado.

Asimismo, recomendó no tener “la piel delgada”, pues al final de cuentas los ciudadanos son los que decidirán quién es la persona más adecuada y les pidió conservar la “calma” y que eviten cualquier comentario innecesario que pudiera ser aprovechado para generar divisiones al interior del partido lopezobradorista.

En ese sentido, pidió que en el proceso electoral no se involucre al gobierno del estado, pero que si lo hacen «aquí estoy» para responder a los ataques.

“A mí no me toca calificar ni descalificar a nadie. No busco que haya desazón, sino gobernabilidad y paz social en Puebla”, expresó.

Ante esto, el titular del Poder Ejecutivo consideró que debería abrirse a ocho los perfiles que se deberían medir en la encuesta, luego de que la dirigencia puso un candado para que a nivel estado propongan únicamente a los cuatro mejores, mientras que el órgano nacional hará otras dos propuestas.

“Creo que una muestra de ocho personas puede caber bien, sin mayores problemas, y que en su momento el pueblo decida quién puede ser la mujer o el hombre (que los represente). Yo no me no me reúno para dar líneas, lo hacemos de una forma transparente con medida e insisto siempre pensando en la gobernabilidad y la unidad de los poblanos”, apuntó.

Deben dejar su cargo, “es lo más sano”

Por otro lado, el titular del Ejecutivo estatal exhortó a los funcionarios de su gabinete a que sigan el ejemplo a nivel nacional, en el sentido de que por ética y principios «sería muy sano» que renuncien a su cargo por sus aspiraciones políticas, como se hizo a nivel nacional.

Reconoció que aunque la convocatoria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) permite que los interesados que ocupan cargos públicos no renuncien a ellos, advirtió que no permitirá el desvió de recursos públicos para la promoción de la imagen de los aspirantes.

Por ello, pidió a los aspirantes a afinar bien sus estrategias y hacer cumplir los principios de la cuarta transformación que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador: «ni metiendo, no robar y no traicionar al pueblo».

En otro tema, manifestó que en política “el tiempo pone todo en su lugar”, esto luego de que se viera en un evento de Ignacio Mier Velazco al activista Arturo Islas, quien promovió la manifestación y bloqueo de la Vía Atlixcayotl en contra del maltrato animal en días pasados.

“Sí saben que soy prudente y trataré de serlo, pero si me toca defender al Estado y su unidad lo haré con mucha puntualidad, que la línea partidista, su visión o estrategia corra alterna a la unidad y a la gobernabilidad y al progreso del estado; no que involucren al Estado para este tipo de condiciones”, remarcó.

Ediles no deben usar informes para destapes

Por otra parte, Céspedes Peregrina dio a conocer que acudirá a la mayor cantidad posible de Informes de Labores de los presidentes municipales, que serán en octubre, a quienes advirtió que no tolerará que estos actos gubernamentales sean usados como “destapes” políticos.

El gobernador manifestó que ha recibido varias invitaciones, entre ellas la del edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez, por lo que acudirá a los eventos que su agenda le permita como una muestra del respaldo moral hacia el trabajo que han hecho como autoridades municipales.

“Voy a tratar de asistir a todos en los que más puedan, el gobierno del estado estará presente en todos, pero vamos a informes ¡eh! no a destapes; no nos obliguen a contestar de otra forma ahí, en ese aspecto seré muy claro y muy prudente, pero también muy firme porque si no nada más utilizamos las cosas y no deben de ser así”, enfatizó.