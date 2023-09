Estos son los candidatos a los premios “The Best” de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha publicado las listas de nominados para cada uno de los galardones de los premios “The Best” 2023. Erling Haaland y Lionel Messi se han perfilado como los favoritos al mejor jugador varonil.

Este jueves 14 de septiembre, a través de redes sociales, la FIFA reveló cada uno de los nombres que estarán contendiendo este año en la gala de “The Best”, evento en el que el máximo organismo del fútbol condecora lo más destacado del último año. Cabe decir que, para esta ocasión, se estará tomando en cuenta los periodos del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023 en el caso de las categorías varoniles y del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023 en las categorías femeniles.

Entre los premios que la FIFA estará entregando se encuentra el de mejor futbolista femenina, con 16 candidatas al trofeo; mejor futbolista varonil, con 12 nominados; mejor portera femenina, galardón con 7 nominadas; mejor portero varonil, con un listado de 5 contendientes; mejor estratega femenina y varonil, con 5 competidores en cada rama; un premio a lo mejor de la afición, donde se han presentado 3 candidatos; además del Premio Puskás al mejor gol del año, cuyos nominados serán presentados el próximo 21 de septiembre.

Respecto a los ganadores, estos, serán elegidos en conjunto por un jurado internacional compuesto por los directores técnicos y capitanes de cada selección nacional, un grupo de periodistas especializados, así como por el público general, que podrá elegir a sus favoritos a través de una votación en el sitio web oficial de la FIFA.

