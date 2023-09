Pobladores de la comunidad de San Diego Acapulco del municipio de Atlixco, pidieron al gobierno de Puebla revisar el cierre del preescolar en la demarcación ante la orden del edil auxiliar, Luis Gustavo Damián Martínez, pues el ayuntamiento se deslindó del hecho.

En una protesta, realizada en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, alrededor de las 10 de la mañana, cerca de 15 personas, portaron cartulinas con consignas como “no más atropellos a la educación” y “los niños deben ser bien educados”, pues al menos 30 los niños han sido afectados.

Lirio García Córdoba, integrante del movimiento antorchista en Atlixco, dijo que el argumento del edil subalterno fue que se había registrado un intento de robo y “le había echado la culpa” al síndico municipal, Jorge Gutiérrez Ramos, a quien acudieron a ver, pero les afirmó que él no había tenido que ver.

Indicó que, aunque fueron recibidos por funcionarios del ayuntamiento que encabeza Ariadna Ayala Camarillo, no tuvieron una respuesta positiva, pues les dijeron que es un asunto entre particulares, que nos les compete, por lo que no intervendrá y en todo caso debería ser la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Lo que exigimos es que se reabra la escuela, el presidente auxiliar le puso candado, entonces no nos dan una solución y mientras tanto qué, los niños no tienen educación, las maestras no tienen sus fuentes de trabajo y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos”, expresó.

Al ser cuestionada sobre cuál es la clave de la institución, refirió que es una institución pública que no tiene, porque sirve como una extensión, ya que para tener dicha matrícula el ayuntamiento debe donar el terreno a la SEP, lo cual tampoco se ha concretado, aunque lo han gestionado.

Ayuntamiento sin dar solución

Por ello, pidió que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que atienda esta situación, pues los únicos que se están viendo afectados son los alumnos que desde hace dos semanas no tienen clases, sumado a que no se pudieron inscribir más por el cierre de la institución, pues de dio antes de que iniciará el ciclo escolar 2023-2024.

Es de mencionar que la semana pasada cerca de mil ciudadanos se manifestaron en las principales calles de Atlixco para exigir que el ayuntamiento intervenga en la reapertura del jardín de niños en esta comunidad, tras el cierre que hizo el presidente auxiliar, pero no tuvieron respuesta positiva.