Tras la petición que emitió la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno de México para levantar la suspensión de Chihuahua, que evita distribuir los libros de texto gratuitos, el ministro Luis María Aguilar Morales optó por desecharla.

El jurista informó a ambas instancias que la suspensión se otorgó con fines más amplios, como impedir la distribución de los libros impugnados, por lo que señaló que a pesar de su petición en la que clarifican su cumplimento con la ley “no generan un cambio de situación jurídica que justifique la modificación de la medida cautelar, ni tampoco repercuten en sus efectos a tal grado que pueda afirmarse que ha quedado sin materia”.

El acuerdo publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que sólo se rechazaron los oficios de la SEP y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); al mismo tiempo señala la institución que ya existen otros recursos de revisión, cuya resolución deberá ser votada por una de las salas del Máximo Tribunal en las próximas semanas.

Cabe recordar que la SEP y la CJEF informaron a la Corte que se cumplió con la publicación de los programas y planes de estudio que son la base los libros de texto gratuitos y, por lo tanto, solicitaron que se levantara la suspensión, pues la publicidad de dichos documentos era uno los argumentos del gobierno de Chihuahua.

-Publicidad-

Maestros exigen distribución de libros de texto

La controversia emitida por María Aguilar se da en medio de protestas por parte directores, inspectores y jefes de zona de escuelas públicas que se han estado movilizando en Chihuahua y en Ciudad Juárez para exigir a la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, que entregue los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana.

Se estima más de 5 mil ciudadanos movilizados en Juárez y la mayoría en Chihuahua bajo las consignas de “Educación sí, negocio no”, “estudiante informado no será manipulado”, “maestros rurales queremos materiales”, “Maru, entiende, la educación no se vende”, “con acento y sin acento, a mis derechos estoy atento” y “libros sí, folletos no”.

La respuesta de Sandra Elena Gutiérrez, titular de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte estatal, es amenazar a los profesores que protestan con recibir una sanción.

- Publicidad -

Los profesores argumentan que la entidad no está facultada para crear contenidos, por lo que establecieron que, si el problema no se resuelve, trabajaran bajo protesta, lo cual afectará a los estudiantes, ya que el material nuevo no equiparará con lo demandado por la federación.