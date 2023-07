La ciclovía elevada del bulevar Hermanos Serdán, inaugurada en 2017, luce en abandono y deteriorada, además de que poblanos la usan a diario denuncian robos, inseguridad y falta de mantenimiento.

En un recorrido realizado por Ángulo 7, preguntamos a los poblanos que la usan a diario si consideraban que era segura para hacer ejercicio, caminar o andar en bicicleta, sin embargo, señalan que todos han tenido o conocen a alguien que ha sufrido un robo a mano armada.

Tal es el caso del señor Enrique Limón, quien utiliza la ciclovía todos los días y señala que presenta varios fallos en la estructura, pues se encuentra deteriorada y oxidada, además de la falta de elementos de vigilancia en el lugar, pues fue asaltado.

“Tuve dos experiencias: una me agarró el temblor del 2017, pero la verdad mis respetos porque si está muy bien construida y la segunda me asaltaron. Ahorita, ya veo que hay más vigilancia, pero antes no había vigilancia”, destacó.

De igual forma, Miriam Pérez, quien utiliza la ciclovía de manera frecuente, señaló que su hermana también fue asaltada, coincidiendo con Enrique, la asaltaron con mano armada un hombre en la zona entre Galerías Serdán y el cruce ferroviario.

“A una de mis hermanas si la asaltaron, corriendo, haciendo ejercicio, la asaltaron a arma blanca, le quitaron su celular, entonces así que una seguridad al cien por ciento pues no. (…) Fue como a las 9:00 de la mañana, ella fue a dejar a mi sobrina a la escuela y fue en la parte de aquel lado de donde está la bodega. (…) Le robaron su celular, le pusieron una navaja”, destacó Miriam.

Hay hoyos peligrosos y falta luz por la noche

Hay conflicto entre los usuarios, ya que señalan que además de la falta de personal de vigilancia, hay temor en cuanto a los daños que presenta la ciclovía elevada, pues tiene hoyos en los que atraviesa hasta el otro lado, dejando ver la carretera.

Si bien estos hoyos son pequeños, hay miedo al pasar por la zona y que el pavimento se desprenda completamente, pues no se sabe en qué situación está la ciclovía.

“Está un poco mal la verdad, hace falta luz, no le han dado mantenimiento a los barrotes aquí están todos oxidados y en algunos horarios un poco de seguridad”, señaló el usuario Luis Maldonado en entrevista.

En la zona del monumento del Heroico Batallón de San Patricio, donde se presentan los robos, es también unas de las más dañadas con óxido, cables salidos, falta de luminaria, cuarteaduras y varillas que con pedazos de tablas y láminas que cubren parte de los desperfectos.

“Esas láminas la verdad ya están como oxidadas entonces es un poco peligroso para las personas que están corriendo como para las que vienen por ejemplo en bici”, mencionó Ana Belén.

Obra costó 282 mdp

Recordemos que la obra costó más de 282 millones de pesos y fue inaugurada por el exgobernador Rafael Moreno Valle en los últimos días de su administración.

En marzo 2022, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta planteó que esta ciclovía fuera retirada en su totalidad, dejando de ser elevada y pasará a estar a nivel de suelo.

Sin embargo, distintos colectivos ciclistas y vecinos alegaron para que esto no fuera así, pues señalaban que era un gasto innecesario, pues solo le hacía falta seguridad y mantenimiento, ya que sí era funcional.

Esta idea quedó descartada meses después, y es ahora que la actual administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina lleve a cabo este mantenimiento.

Rehabilitación de ciclovía del Atlixcáyotl costará 60 mdp

Este martes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina puso en marcha la rehabilitación de la ciclopista del bulevar Atlixcáyotl, entre el Periférico Ecológico y Osa Mayor, así como la remodelación de cuatro puentes peatonales sobre l bulevar del Niño Poblano, para la cual se destinó una bolsa de 62 millones de pesos.

En su intervención, destacó que gobiernos pasados tenían abandonadas dichas obras, pese a que se trata de un tema de relevancia en favor de la movilidad.

“Se trata de cuidar el patrimonio y el recurso de los poblanos más allá de quien lo use, ojalá todos lo usáramos, nos hace falta”, destacó al recordar que el uso de las ciclovías y la bicicleta también abonan a prácticas saludables.

Movilidad motorizada, reto de gobiernos

En ese sentido, afirmó que los gobiernos tienen como reto generar mecanismos que propicien una cultura de movilidad no motorizada, pues no sólo se trata de reducir gases contaminantes, sino de “regeneración humana” y hábitos saludables.

Explicó que, actualmente, hay un proyecto de movilidad “muy importante” en la región metropolitana. Y es que, además de esta ciclopista, el gobierno de Puebla también rehabilitará la ciclovía Hermanos Serdán, así como la del Niño Poblano

Entre los proyectos de rehabilitación también están siete parques públicos, para lo cual se destinarán 250 millones de pesos.

Desde la administración de Miguel Barbosa Huerta, el gobierno de Puebla y el ayuntamiento iniciaron el análisis de la viabilidad de las ciclopistas elevadas y su rehabilitación debido a que estaba en mal estado e incluso había peticiones de que fueran reconstruidas a raíz de piso.

LPR