La Copa Oro 2023 ha conocido sus duelos para las semifinales de la justa. La selección mexicana de fútbol ha quedado emparejada con el representativo de Jamaica, equipo con el cual estará disputando el pase a la gran final.

A lo largo del pasado fin de semana dio inicio la etapa de eliminación directa de la Copa Oro 2023, esto con la ronda de los cuartos de final.

Por un lado, la selección mexicana salió avante venciendo 2-0 a Costa Rica, avanzando a las semifinales del torneo, donde se estará viendo las caras con Jamaica, que se impuso por la mínima diferencia a la selección de Guatemala, con un 1-0 en el marcador.

And then there were 4 👀 #GoldCup pic.twitter.com/qM3yiX3ASE

Por el otro, Estados Unidos, vigente campeón, tras un empate 2-2 con Canadá, consiguió su clasificación a la siguiente ronda a través de los penales, donde derrotó 3-2 a los de “La Hoja de Maple”. Ahora, su rival será Panamá, que con una goleada 4-0 dejó fuera de la competición al invitado asiático, Qatar.

México vs. Jamaica / Miércoles 12 de julio – 20:00 horas / Allegiant Stadium

Estados Unidos vs. Panamá / Miércoles 12 de julio – 17:30 horas / Allegiant Stadium

Cabe mencionar que, a lo largo del último año, mexicanos y jamaiquinos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas durante la disputa de la Nations League 2022-23. Sin embargo, en los dos partidos, México no pudo hacerse de la victoria, empatando 1-1 en el primer juego celebrado en Kingston, e igualando 2-2 en el Estadio Azteca. La última victoria del “Tri” sobre Jamaica data de enero del 2022, cuando se impuso 2-1 en un duelo por las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022.

🔜 SEMIS 🏆

🇯🇲 Jamaica and 🇲🇽 Mexico advance to the Semifinals in Las Vegas at Allegiant Stadium!

🎟️ Get your tickets now: https://t.co/pbjovHcTX5 pic.twitter.com/v93lGNNDZQ

— Gold Cup (@GoldCup) July 10, 2023