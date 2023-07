Julio Miguel Huerta Gómez anunció este domingo su renuncia a la Secretaría de Gobernación para enfocarse participar en la encuesta y buscar la gubernatura de Puebla y coordinar el proyecto político de Claudia Sheinbaum para que sea la abanderada presidencial.

En un evento realizado en el Centro de Convenciones, ante decenas de personas que se dieron cita y arropado por la mayoría de los secretarios estatales y diputados locales afines al exmandatario fallecido, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer su destape oficialmente.

El ahora exfuncionario es el primero que hace oficial su salida de la dependencia de todos los funcionarios y políticos que han dado a conocer que tienen aspiraciones por competir en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al iniciar su discurso, destacó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México como la aspirante que tiene las condiciones para se encabezar la candidatura presidencial, por lo que aseveró que a partir de este momento este se enfocará a construir la estructura para que sea la ganadora de la encuesta.

-Publicidad-

Vitorean “Julio gobernador”

Con el grito de “gobernador, gobernador, gobernador”, las personas que se hicieron presentes lo vitorearon, con lo que oficialmente hace su destape de cara a la carrera política del 2024 y anunció que se registrará para ser medido en la encuesta interna de Morena una vez que arranque el proceso.

“Presente al gobernador del estado mi renuncia al cargo de secretario de Gobernación, sin embargo, quiero ser muy claro, seguiré trabajando con él como lides con todas mis fuerzas, no dejó el cargo por intereses personales o banales, el poder por el poder no es algo que me mueva, no me marean las alturas, yo soy gente de trabajo”, expresó.

- Publicidad -

Respaldado igual por más de 100 presidentes de distintas regiones del estado, sostuvo que tiene claros los principios de la cuarta transformación, la que inició a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador y en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por lo que busca continuar con ella.

Recordó sus orígenes, al señalar que es de Zinacatepec y en su momento compartió la visión con Barbosa Huerta u actualmente reconoce el liderazgo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mientras que a nivel nacional sostuvo que la exjefa de Gobierno es la mejor opción para la presidencia de México.

Se enfocará en proyecto de Claudia Sheinbaum

-Publicidad-

“En lo personal, me mueve el ejemplo de servicio de la doctora Claudia Sheinbaum, me identifico con ella porque mi visión social también tiene origen en la familia, en la casa, queridas amigas y amigos. Ustedes Saben porque me conocen que nací y crecí en Zinacatepec, un pequeño pueblo del Valle de Tehuacán”, expresó.

En ese tenor, Huerta Gómez refirió que a partir de este lunes se encargará de trabajar para garantizar que en Puebla la encuesta para el abanderado presidencial sea para Sheinbaum Pardo, una de los seis aspirantes que están recorriendo el país.

Es de mencionar que, en Puebla, será en septiembre cuando arranque el proceso electoral estatal, por lo que se prevé que a finales de año o, a más tardar en enero, Morena tendrá definido a su coordinador o coordinadora estatal de la cuarta transformación.