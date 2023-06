-Publicidad-

El Instituto Nacional Electoral (INE) aún no abre un procedimiento para emitir medidas cautelares a PAN, PRI y PRD por su proceso interno para definir al virtual candidato presidencial de la alianza Va por México, pues no se han presentado quejas; en cuanto al de Morena, fiscalizará los gastos de los presidenciables para sus recorridos por el país.

Así lo señaló este miércoles, en entrevista, la consejera Rita Bell López Vences, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, previo a la toma de protesta de las nuevas integrantes del movimiento ‘5+1’ en la Universidad Iberoamericana, en donde acudió a dar una ponencia.

Consideró que, hasta el momento, no hay un proceso interno como el de Morena en la coalición Va por México, pero reconoció que hay personajes que pertenecen al PAN, PRI y el PRD que han manifestado su intención de ser candidatos presidenciales.

“Tengo conocimiento al día de hoy, específicamente al procedimiento de Va por México, no lo vi, bueno no sé si al día de hoy, el día de ayer revisé y no había uno como tal. Hay de personas que pertenecen a los otros partidos, o a los partidos que se señala que están ahí integrados, pero a figuras específicas”, puntualizó.

Por su parte, reiteró que la fiscalización está bien definida, pues en lineamientos que la Comisión determinó ante los procesos internos de Morena, se señala que se estarán fiscalizando los recursos.

Destacó que el partido tiene la obligación de mantener informado al INE en cuanto a su agenda, ya que también habrá un acompañamiento de la institución en actividades y asambleas.

“Nosotros estaremos también acompañando estas actividades que están realizando, estas asambleas que se realizarán y por supuesto que se va a fiscalizar los recursos que hay”, señaló.

Destacó que esa es la parte que le corresponde al instituto, pues está determinada la vía por la que se realiza.

INE alista medidas para hacer cerradas asambleas de Morena

Por otro lado, Mario Rafael Llergo Latournerie, representación de Morena ante el INE, reclamó que que la Comisión de Quejas y Denuncias pretenda limitar a los presidenciables de su partido con una resolución para ordenarles que sus recorridos y asambleas en el país sean a puerta cerrada.

Acusó que este proyecto atenta contra la vida interna del partido y limita el ejercicio de los derechos de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

“La Comisión prejuzga al determinar el elemento subjetivo y señalar que son actos anticipados de precampaña y campaña, y al considerar que el simple hecho de realizar los recorridos en espacios públicos trasciende a la ciudadanía, pues a los actos asisten militantes y simpatizantes de Morena”, señala el comunicado.