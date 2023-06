-Publicidad-

El exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón, informó el dinero que gastó a lo largo de su primera semana de recorridos por el país; mientras que el senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, confía en remontar en las encuestas.

Lo anterior en una jornada más de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y partidos de alianza que continuaron este miércoles sus respectivos recorridos por distintos puntos del país.

En total, Ebrard informó haber gastado 280 mil 989.40 pesos en su primera semana de campaña para liderar la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, misma que se definirá mediante encuestas y anunciará al ganador el miércoles 6 de septiembre.

El anuncio del excanciller llega un día después de que Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación que también participa en el proceso interno de Morena, anunciara que ha gastado poco más de 395 mil pesos durante su campaña.

“¿Tú le creíste?”, cuestionó Marcelo Ebrard a los medios de comunicación que sacaron el tema del gasto de Adán Augusto López, e insistió que Morena debe poner orden en los gastos de las giras que llevan a cabo los seis aspirantes.

Rechaza que sea una simulación

Ricardo Monreal rechazó que el proceso interno para elegir al coordinador nacional para la defensa de la 4T que será el candidato presidencial de Morena sea una simulación y confió en que en dos meses pueda remontar las encuestas que colocan a la cabeza a Claudia Sheinbaum.

Recordó que cuando fue candidato a gobernador de Zacatecas sólo tenía 5 por ciento de la intención del voto seis meses antes de los comicios y al final ganó la gubernatura.

“Sí creo en el proceso por lo que tú me dices si no es un simulacro, si no es una simulación, si no es una farsa. ¡No! Yo te diría que no. Si fuera una farsa, una simulación, un pleito arreglado, yo no participaría; no. Sí creo en que la gente va a decidir, y yo voy a asumir con toda integridad lo que resulte”, apuntó.

Tengo derecho a difundir la 4T: Sheinbaum

En Iguala, Guerrero, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que, como militante de Morena, tiene derecho a difundir el proyecto de la «Cuarta Transformación» y llamó al INE a permitir la libertad de expresión.

Lo anterior ante la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las asambleas informativas para la difusión de los grandes logros de la 4T, que se han realizado en los últimos días con motivo del proceso de definición de la Defensa de la Cuarta Transformación.

‘’Al INE desde acá le decimos que permita la libertad de expresión, la libertad de reunión, que no se está violando ninguna ley electoral, lo que sí se puede violar es el derecho constitucional a la libre expresión y a la libre reunión del pueblo de México, por eso vamos a seguir difundiendo’’, puntualizó.

