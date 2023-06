-Publicidad-

Convocados por el Movimiento Animalista de Puebla, unos 200 ciudadanos, desde niños hasta adultos mayores, marcharon por el bulevar 5 de Mayo para exigir a las autoridades que investiguen, judicialicen y sancionen los casos denunciados de maltrato a animales registrados en Atlixco, como el de «Muñeca», Huauchinango y en todo México.

Este domingo, colectivos, fundaciones y poblanos se reunieron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) alrededor de las 10:00 horas para salir rumbo a Casa Aguayo, con la consigna “¡Queremos justicia!” tras los más recientes casos de maltrato animal, cometidos por adolescentes.

En este recorrido se sumaron influencers como «Fer Carnal», quien señaló a Ángulo 7, con lágrimas en los ojos que estos casos son muy lamentables en Puebla, pues al ser seres indefensos, no es posible que se estén dando maltratos tan crueles contra perros y gatos.

“Triste de apoyar causas así porque no tendríamos que estar haciendo esto y ojalá se haga justicia por los perritos y por todos los animales que son maltratados”, señaló.

En su llegada, el contingente fue recibido con una valla metálica y policías que restringieron el paso hacia Casa Aguayo, lo que provocó la molestia de las personas, sin embargo, al poco tiempo pudieron pasar representantes del Movimiento Animalista que entregaron un pliego petitorio.

Más tarde, salieron las personas con la noticia de que el Gobierno de Puebla se haría cargo de los casos de violencia hacia animales en Puebla y que se les brindaría el apoyo, el contingente finalizó la marcha no sin antes pedir que se sigan denunciando estos casos.

Así como la justicia en caso de ‘Muñeca’, una perrita que fue violada en Atlixco por un adolescente y ‘Huellitas’, un cachorro asesinado en manos de Vanessa ‘N’, también una joven de 15 años.

Alicia busca sanción por violación a “Muñeca”

En entrevista con Ángulo 7, Alicia Ramírez, dueña de ‘Muñeca’, una perrita que fue abusada sexualmente por un joven menor de edad exige justicia y que se aplique la ley al agresor, ya que las autoridades no han querido proceder en el caso.

Alicia comentó para Ángulo 7 que los familiares del adolescente se han acercado con ella para llegar a un acuerdo monetario en donde se pagaran los gastos de la perrita, sin embargo, lo que se exige es que el joven de 12 años de edad pague con sentencia.

“Muy independiente de que le den el apoyo psicológico como también ya dijo el gobernador que sí sancionen porque ellos dicen que no, por adolescentes, pero en un futuro tenemos violadores expertos, asesinos expertos”, declaró.

Las autoridades le dan como resolutivo del abuso solamente una atención psicológica o psiquiátrica al joven, además de que la familia se ha escudado diciendo que no se puede proceder ya que padece de una enfermedad, sin embargo, no lo han podido comprobar.

“Así como yo les llevo cada papel de ‘Muñeca’, todo lo que ellos me piden yo se los estoy llevando, espero que también el día que nos citen a encaramiento con la familia, presenten un papel. Dicen ellos, está en psicóloga, entonces quiere decir que su psicóloga no está ni capacitada para tener el comportamiento del niño, porque no sabe ni lo que hace, ni cómo se comporta”, señaló.

Alicia ha tenido que soportar humillaciones y burlas que hace la misma familia tras el caso denunciado y dado a conocer en medios de comunicación, sin embargo, declara que no quiere caer en provocaciones, ya que, si ella reacciona, en ese caso contrario, sí puede ser llevada a la cárcel.

“Él llega (el adolescente), le alza la cola y la revisa. Mi perra ya no se movió, tardó más de cinco minutos ahí parada y ya no se movió, se quedó traumada, ya no hizo nada”, señaló.

Presentan denuncia e inician investigación

Una de las reacciones que ha tenido ‘Muñeca’ es el cambio en su humor pues se la pasa echada, llorando, durmiendo y pegada a sus dueños, además de que el acto le provocó infecciones e inflamaciones.

El caso permanece en Casa de Justicia en Adolescentes aún sin definición y en proceso, ya que la Fiscalía le ha pedido más pruebas a pesar de que ha presentado constancias médicas y pruebas en grabación de cámaras de seguridad.

Cabe señalar que los hechos ocurrieron el pasado martes 13 de junio y la denuncia se presentó formalmente el viernes 16 y el miércoles 21 comenzaron las averiguaciones con vecinos de la zona.

De acuerdo con una comparativo hecho por Ángulo 7, el Código Penal de Puebla es uno de los cuatro en el país que castigan con hasta diez años de cárcel el maltrato animal, toda vez que la condena más alta es de ocho años, pero puede incrementarse un tercio si el delito se cometió con armas o explosivos; hasta el momento, sólo va una sanción penal en la entidad.

LPR