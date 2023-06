-Publicidad-

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la importancia de la frontera con los Estados Unidos; mientras que el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila Monreal, mantiene su “vela prendida”, pues asegura que Morena no está obligado a elegir al ganador de su encuesta interna como candidato presidencial.

Lo anterior en una jornada más de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y partidos de alianza que continuaron este viernes sus respectivos recorridos por distintos puntos del país.

‘México nunca debe someterse a EU’

Claudia Sheinbaum, remarcó este viernes durante una visita a la frontera que México nunca debe someterse a Estados Unidos.

En un video publicado en redes sociales que grabó desde el muro fronterizo en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California, Sheinbaum envió un mensaje a los mexicanos que viven en la Unión Americana.

“México nunca debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos, nunca, somos dos países, dos naciones, México es grande, los mexicanos y las mexicanas tenemos historia, grandeza y no tiene por qué haber una relación de menos a más, somos iguales”, sentenció.

Ebrard busca apoyo para las mujeres de México

El excanciller Marcelo Ebrard hizo una visita a Pachuca, Hidalgo, donde se proclamó como feminista y prometió brindar apoyo a las mujeres.

Durante un evento realizado en el Parque Cultural David Ben Gurión, Ebrard utilizó un altavoz para abordar temas como la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y salarios dignos como elementos fundamentales para sacar al país adelante.

«Si queremos construir un mundo mejor, necesitamos igualdad, y la igualdad se construye a través de la igualdad de género«, enfatizó.

Traición a México, fallo de SCJN sobre Plan B: Adán López

El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, consideró como «traición a la Nación» el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Reforma Electoral.

«Son unos tinterillos de ocasión, traicionaron a la gente, traicionaron al pueblo de México», planteó López Hernández, al iniciar la tarde de este viernes actos de proselitismo en el Estado de México, dónde encabezó asambleas informativas en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, gobernados por la coalición PRI-PAN-PRD.

Mantiene vela prendida

Ricardo Monreal aseguró este viernes que Morena no está obligado a elegir al ganador de su encuesta interna como su candidato presidencial para el 2024, ya que no hay ninguna ley que lo establezca.

“Jurídicamente, no es la ley, la ley electoral, no es una ley que diga ‘el que gane una encuesta va a ser esto’, no hay una ley jurídicamente, no hay una vinculación que te obligue a que sea así y políticamente sí”, dijo.

