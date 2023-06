SCJN invalida segunda parte del “Plan B” de la Reforma Electoral

-Publicidad-

Con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la segunda parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral al determinar que hubo violaciones al proceso legislativo.

Fue en sesión de este jueves cuando el decreto para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que fue publicado apenas el pasado 2 de marzo, fue echado para atrás.

Lo anterior, bajo el argumento de que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, a cargo del Congreso de la Unión, por lo que quedó invalidado en su totalidad.

Y es que, los diputados federales no habrían tenido oportunidad de conocer las propuestas de la reforma ya que no se publicaron ni distribuyeron con anticipación, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, además de que no tuvieron un plazo razonable para saber lo que estaban votando, señaló la decisión.

9 ministros invalidad reforma

Fue el ministro Javier Laynez Potisek quien impulsó el proyecto, el cual fue respaldado por Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Alberto Pérez, Arturo Zaldívar y Norma Piña, presidenta de la SCJN.



Sólo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta, sin embargo, pero no pudieron hacer nada por mantener las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que fueron los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD y MC los que interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de ésta y la primera parte de la reforma electoral, la cual también fue invalidada el pasado 8 de mayo.