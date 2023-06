-Publicidad-

Morena no debe perder sus esencia de trabajar por las causas sociales, a fin de evitar el destino del PRD que, en 2012, se alejó de ellas y firmó el “Pacto Por México” con el PRI y el PAN; aunque hay morenistas que comparten dicho propósito, otros llegan por intereses personales.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7 Radio, Agustín Guerrero Castillo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CCE) del partido en Puebla, quien indicó que eso fue en lo que derivó en una ruta para un nuevo partido, que es lo que ahora es el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dijo que, en ese momento, se canceló la lucha política que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador venía haciendo con el PRD, por lo que era más fácil empezar desde cero con la mayoría que lo respaldaba, que recuperar o rescatar algo que “ya estaba podrido”.

“Lo que importa es que las causas que nos motivan a nosotros a luchar, a movilizarnos, a tender puentes y apoyar a diversos sectores sociales sigan siendo vigentes y que cuando la estructura abandone ello, pues hay que buscar nuevos horizontes para hacer valor eso, que es la razón de ser de la izquierda”, expresó.

Refirió que hay no se puede generalizar a los políticos, pues hay algunos que tiene valores, casusas y principios, pero también hay gente que solo usa la política para beneficio personal, pues se ha visto que cuando un partido ya no tiene futuro “abandonan ese barco” y buscan otro en el que puedan no apoyar un proyecto de grupo, sino personal y por un cargo.

“En Morena tenemos de los dos (clases de políticos), la inmensa mayoría son compañeros que comparten los principios y causas del partido y tenemos otros que se acercan, nunca te dicen que, por interés personal, sino que vienen apoyar, pero lo cierto es que con el tiempo se pone en su lugar, descubriendo quien está por los principios y quien por cargos”, asentó.

Diputados sí pueden manifestarse por “corcholatas”

Por otra parte, respecto al proceso interno, Guerrero Castillo dijo que a nivel local todos los aspirantes que andan moviéndose “no preocupan” porque ahorita no se tiene una convocatoria por parte del partido, ni reglas sobre cómo va proceder, por lo que será en su momento cuando se den a conocer los requisitos y reglas a cumplir.

No obstante, a nivel nacional dijo que ya se fijaron para tener piso parejo y si bien hay restricciones para ciertos personajes, no así para los que son diputados sin algún cargo partidista o coordinación de bancada o servidores públicos que no manejan recursos, por lo que éstos sí podrán manifestarse en sus días libres.

