El gobierno estatal extendió el horario de servicio en los centros de verificación en Puebla para que más automovilistas puedan cumplir antes de que se apliquen las multas, por lo que será hasta las 10 de la noche de lunes a viernes, los sábados a las 20 horas, además de que abrirán domingo.

Así lo informó, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Beatriz Manrique Guevara, que detalló que esto será hasta el 30 de junio, es decir, durante los próximos diez días, que es cuando vence el plazo para que lo hagan antes de que empiecen las multas.

Por ello, la dependencia exhortó a los automovilistas que no lo han hecho a que agenden su cita a través de esta página, ya que de esa manera se tiene la certeza de que serán atendidos y evitar que los rechacen, pues es uno de los principales requisitos para dicho proceso.

En ese tenor, de lunes a viernes el horario en los centros de verificación que se encuentran dando servicio, que actualmente son 16 en el estado, ser de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, mientras que el sábado será de 8 a 20 horas.

Además de que se determinó que igual abrirán en domingo, en un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde.

Esto se da luego de que el lunes en su habitual rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que se analizaría ampliar el horario ante las largas filas que se han registrado en los establecimientos, pues el plazo vence la siguiente semana.

Hay 16 centros actualmente en el estado

Actualmente son 16 Centros de Verificación Vehicular (CVV) los que se tienen abiertos y dando servicio en el estado, de los que nueve están en la capital poblana, dos en San Andrés Cholula, dos en Tehuacán, y los otros están en Atlixco, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

Por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que las multas para los automovilistas que no cumplan con la verificación irán de los mil 673.5 a mil 867.3 pesos, las cuales aplicarán a partir del primero de julio y también será para los vehículos que forman parte de estados de la CAMe y foráneos que no la tengan vigente.

