Aunque Tesla en México comenzaría sus funciones hasta 2024, la Canacintra dio a conocer que cuatro autoparteras instaladas en Puebla ya abastecen a esa firma estadounidense; es difícil que más empresas lleguen, pues municipios no han llevado un buen control de parques industriales.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Luis Espinosa Rueda, detalló que, actualmente las autoparteras de Puebla proveen insumos a Texas y San Francisco, sin embargo, al estado le falta llevar un orden para que lo puedan considerar grandes empresas.

En ese sentido, mencionó que la mano de obra y la infraestructura en la entidad es una buena competencia a nivel federal, pero los parques industriales de otros estados, como San Luis Potosí tienen mejor control, por lo que se han quedado con firmas como Mercedes.

Al respecto, señaló que los ayuntamientos quieren sacar provecho a empresas extranjeras, pues cada municipio quiere cobrar diferente, por lo que terminan ahuyentándolas.

“Eso es donde Puebla se tiene que poner las pilas, no puede ser que haya tanta diferencia entre Amozoc, Puebla Capital, Huejotzingo, San Martín, todo es un reino, es como si fuera un reino diferente, fuera otro país. (…) Aquí, aunque el gobernador quiera, el de Amozoc va a decir pues no, porque yo soy municipio libre, yo cobro la licencia de funcionamiento como me digan mis regidores”, señaló.

Por su parte el presidente del sector automotriz y autopartes, Mirko Kosic, mencionó que México está en pláticas para llegar a una negociación entre Europa y Estados Unidos para un trato de libre comercio, lo cual incrementaría la venta de coches estadounidenses en Europa ya que bajaría el costo de importación y aumentaría la fabricación de autopartes en México.

Finalmente, también se adelantó que Gobierno del Estado y la Canacintra están en pláticas, pues en julio podría haber una fuerte inversión para este sector en Puebla.