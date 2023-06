-Publicidad-

A semana y media de que termine el plazo de verificación vehicular sin multas, algunos poblanos no cumplirán por no tener los recursos para ello o porque se descompuso su unidad cuando les tocaba; los que ya la hicieron consideraron bien las sanciones porque hubo mucho tiempo.

Lo anterior, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio entre automovilistas, luego de que el gobierno estatal anunció que no se ampliará el periodo para la verificación vehicular obligatoria sin multas, principalmente a las unidades de transporte pública, el cual vence el 30 de este mes.

Y es que, en enero, se dio prórroga hasta finales del primer semestre, es decir, este mes, sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, a inicios de junio en rueda de prensa informó que con corte a mayo iban 340 mil unidades han cumplido.

Dicha cifra representa apenas el 28.3 por ciento del total del parque vehicular en el estado que se conforma de 1.2 millones, entre automovilistas y transporte público, desde mediados de octubre del año pasado a mayo, en un lapso de casi ocho meses.

En ese tenor, Gabriela comentó que le tocaba en marzo, pero no ha realizado el trámite de su unidad, que es modelo 2019, lo cual se debió a que dos amigas le contaron que sus vehículos se les descompusieron en el verificentro y tenía el temor de que la suyo le pasara lo mismo.

Sin embargo, tampoco quiere pagar la multa y si bien sabe que le quedan pocos días para ello, va buscar hacerlo hasta que concluya, aunque todavía no realiza la cita, sumado a que no tiene los recursos para ello, que son 628 pesos, y le falta el último servicio a su vehículo.

Por su parte, José Ángel, que tiene un taxi Vento 2015, comentó que quería verificar en diciembre y sacó una cita, pero se le descompuso y tardó un mes para arreglarlo, por lo que cuando acudió le dijeron que no podía verificar porque no llegó cuando estaba programado debía pagar la multa.

Por ello, dijo que espera que antes de que concluya el mes cumpla con la verificación, toda vez que por su trabajo no ha tenido el tiempo para ello, además de que, ya fue sancionado, y espera que cuando vaya pase sin problema.

Mientras que Ana, que tiene un automóvil modelo 2019, comentó que no ha verificado porque este mes le corresponde, por ello es que va generar su cita para que en los siguientes días acuda y no tenga que ser multada conforme lo anunció el gobierno estatal a inicios de mes.

Quienes ya verificaron, a favor de multas

En el caso de los que ya verificaron, como Elvia, quien en abril llevó a verificar su vehículo 2013 al que le da uso particular, mencionó que generar la cita y el tiempo en que se la dieron fue rápido, aunque al momento de acudir al verificentro había filas y pasó después, además de que había poblanos que se querían meter para no esperar tanto. La tuvo que haces dos veces porque en la primera no pasó.

Yazmín la hizo en enero porque en esa fecha le tocó y el proceso fue rápido, pues en la misma semana pudo verificar, ya que le dio la opción de elegir día y hora, aunque sí había mucha gente porque fue a inicios de año cuando el gobierno dijo que igual lo tenía qué hacer el transporte público.

Por su parte, María de los Ángeles, comentó que lo hizo antes de que acabara el año pasado, ya que se tenía dicha opción para que no asistiera en el primer semestre del 2023, pues su vehículo que le da es particular con modelo 2017 y ya solo esperará la otra que le toca.

Ante esto, las tres conductoras vieron bien que se apliquen las multas a partir de julio, toda vez que se dio un plazo para que lo hicieran, además de que el objetivo es el cuidado del medio ambiente y todos tienen que ser responsables, pues si como personas no lo hacen, entonces quién lo hará.