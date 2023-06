-Publicidad-

El secretario de Gobernación (Segob), Julio Huerta Gómez, dejará de ser coordinador en Puebla de Claudia Sheinbaum Pardo, quien aspira a ser candidata de Morena a la Presidencia rumbo a 2024, adelantó el diputado local, Roberto Solis Valles.

En entrevista, el legislador morenista indicó que lo anterior se lo informó Huerta Gómez en el municipio de Coronango, donde estuvieron juntos.

«Yo supongo que el secretario de Gobernación, en el transcurso del día, e incluso vengo de Coronango de estar con él, estará haciendo público que ya no será coordinador, y eso no lo obliga a dejar la Secretaría de Gobernación«, dijo al exponer que el titular de la Segob nen Puebla acatará lo que él aprobó en su calidad de consejero de Morena.

No obstante, reconoció que podrán haber personajes que «se salgan del huacal», y no sean disciplinados.

Es por ello, que indicó que será la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena la que tome cartas de esos militantes que no acaten las reglas pactadas.

