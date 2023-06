-Publicidad-

A partir de este jueves, el ayuntamiento de Puebla asumió la administración y vigilancia del mercado de Amalucan para garantizar que sea un espacio en el que los locatarios puedan desarrollar sus actividades sin conflictos mientras de llega a acuerdos con ellos.

En entrevista, tras la revisión del arbolado urbano en zócalo de la ciudad, el alcalde Eduardo Rivera Pérez indicó que lo que se busca es que haya orden y tranquilidad en el inmueble, así como las condiciones para que los consumidores acudan a comprar a un lugar digno.

Refirió que se descarta que se vuelva a dar un enfrentamiento entre las organizaciones “28 de octubre” y el Movimiento Antorchista, pues recordó que en la reunión con sus dirigentes, Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, y Juan Manuel Celis Aguirre, respectivamente, se acordó dar solución al conflicto.

Refirió que por parte del gobierno de la ciudad ya se logró garantizar, por el momento, el suministro del agua que era uno de los problemas que se tenían, así como se instalaron los veladores del inmueble como parte de las acciones que les corresponden por parte del ayuntamiento.

«A partir de hoy estaremos encargándonos del control del mercado de Amalucan; con estas tres acciones, el agua, la administración y además del servicio de seguridad el gobierno de la ciudad retoma el papel que debe mantener en estos centro de abasto municipales», expresó.

Indicó que, como parte de la reunión, se dio el compromiso es que los locatarios deberán cumplir con el pago de los derechos y obligaciones por el uso del espacio, al resaltar que hay buen diálogo entre estos, las organizaciones y el ayuntamiento.

Confían en solución sobre espacios

Rivera Pérez confío en que, dentro de los siguientes días, se pueda dar solución al conflicto que se dio desde hace varios días por la ocupación de los espacios y que detonó en un enfrentamiento entre ambos agrupaciones.

“Afortunadamente no (hay riesgo de enfrentamiento), no hemos tenido señal de ello. Hay disposición al diálogo y acuerdo con el gobierno de la ciudad. Lo que lo conviene a todos es el orden, porque la anarquía y los conflictos no, van las cosas por buen camino, esperemos que así sigan”, afirmó.