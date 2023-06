-Publicidad-

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, expresó que tiene claro los problemas que padece Puebla y que va a cumplir a lo habitantes de la entidad.

“Sé dar resultados, hablo con la verdad, soy honesto, no decepciono a mis amigos ni a quien confía en mí. Vamos a hacer más asambleas para discutir los problemas de la gente, a encontrar soluciones».

Ante cientos de pobladores, asentó que la manera de evitar la compra de votos, así como a gobernantes soberbios que sólo buscan llenarse los bolsillos, es seguir organizando asambleas ciudadanas, democráticas y libres.

«Voy a visitar los 13 pueblos de Ajalpan; aquí habitan varios cronistas quienes dan testimonio de la historia y que no reciben un solo peso. Nuestra joven nación ha padecido muchas injusticias y no hay quien lo recuerde. Debemos dejar plasmado quién hizo daño a las comunidades para que nuestros hijos y nietos no vivan lo mismo, por ello es muy importante apoyarlos», señaló el legislador.

Continuará recorriendo cada región y municipio

-Publicidad-

Asimismo detalló que continuará recorriendo cada región y municipio del estado, trabajando intensamente con compromiso y amor a Puebla para transformar el futuro “estamos unidos, queremos a Puebla y deseamos que sea más justa, que nuestros hijos tengan una mejor educación y salud, caminos adecuados para transitar, juegos en buen estado, que fomentemos el deporte, que no exista inseguridad ni falta de agua».

“Durante 30 años los políticos robaron al pueblo; la cuarta transformación trajo la posibilidad de acabar con la pobreza y la corrupción al regresarle a la gente su dinero», refirió Nacho Mier, líder de la mayoría, en la Cámara de Diputados.

ERG