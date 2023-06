-Publicidad-

A nueve meses de que fue reportado que en el puente ubicado en la calle 66 Poniente, entre 3 y 5 Norte, en la colonia Naciones Unidas, se formó un socavón, la estructura no ha sido atendida y vecinos temen que pueda colapsar, por lo que pidieron al ayuntamiento intervenirlo.

De acuerdo con un recorrido por esta zona, se puede observar como dicha estructura se encuentra cerrada a la circulación vehicular, tal y como estaba en agosto del año pasado, por lo que solo pueden transitar personas caminando, en bicicleta o moto.

En este punto se colocó la cinta amarilla de precaución para advertir que es una zona de riesgo, además de que se pusieron varias llantas como aviso para que no pasen por allí, ya que es el punto en donde se encuentra el socavón y puede generar un riesgo para los transeúntes.

Además de esto, igual se pudo notar que el puente ya fue utilizado como basurero, pues se pueden ver diversas bolsas de derechos, laminas o de material de construcción, así como costales de área, lo que muestra que el camión recolector no ha pasado.

-Publicidad-

Las llantas sirven para alertar que ese es el punto donde encuentra el socavón, el cual solo se puede ver dándole la vuelta a las casas y bajando por la barranca, en un trayecto de alrededor de 10 minutos, cuyo camino no es de fácil acceso, ya que es la que desemboca en el vaso regulador el puente negro.

Debido a esta situación, los automovilistas deben de tomar otras vías alternas como la 70 y 74 Poniente, pues mientras no sea intervenido se tiene un riesgo para ellos.

Samuel Ojeda y Jesús Carranza, representantes del comité de vecinos, señalaron que en reiteradas ocasiones que han acudido a la Secretaría de Infraestructura para que les hagan caso, pero la última que lo hicieron, que fue hace poco más de una semana, les contestaron que sí tienen conocimiento del tema.

Hay presupuesto, pero no ha sido liberado

- Publicidad -

No obstante, no saben hasta cuándo pueda ser intervenido, ya que, aunque ya se presupuestó el recurso para los trabajos, aún no ha sido liberado y están a la espera de que se los den para poder iniciar con la rehabilitación del puente.

“Ya hasta se está convirtiendo en basurero el puente, no ha habido movimiento, está peor que el año pasado, se mantiene cerrado y ahora con lo del desfile fue un caos porque se llenó la diagonal y no podían cruzar por ahí, ya se puso fea la zona porque no ha sido atendido”, asentaron.

Consideraron que “solo se están echando la bolita” en el ayuntamiento de Puebla, pues en agosto del año pasado cuando se reportó por primera vez las autoridades afirmaron que tomarían cartas en el asunto, pero todo parece ser que “sólo quedó en el anuncio”.

-Publicidad-

Ante esto, reiteraron su petición al gobierno municipal que rehabiliten el puente antes de que arrecie la temporada de lluvias, pues se corre el riesgo de que el socavón siga deslavándose y se haga más grande, lo que implique una intervención mayor.