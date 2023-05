-Publicidad-

A nueve meses de los reportes sobre la falta de servicio de cuatro de los seis elevadores del Hospital de Especialidades del Issstep en Puebla, estos siguen igual, lo que causa que derechohabientes, personal y hasta internados deban esperar varios minutos o subir las escaleras. A ello, se suman varios mingitorios que no sirven.

En el lugar, Ángulo 7 constató que, del lado izquierdo de la entrada, hay tres elevadores y sólo sirve uno. La situación se replica en el ala que está cruzando por Urgencias, por lo que sólo dos elevadores tienen que desahogar la demanda de personas que se mueven por el edificio de cinco pisos.

Uno de los elevadores que no funciona tiene a un costado un letrero que dice que es de uso exclusivo para personas de la tercera edad, en sillas de rueda y muletas, además de que, por seguridad, no pueden entrar más de 10 personas.

El que se encuentra en medio está cubierto por una mampara del Issstep sobre la campaña de Igualdad Laboral y No Discriminación, pero no hay algun letrero que diga que no sirve, tal y como se dio a conocer en este medio desde agosto del año pasado.

Esta situación ya es bien conocida por los derechohabientes del instituto, pues al entrar se dirigen directamente al que está del lado derecho.

Al preguntarles cuánto tiempo llevan los elevadores sin funcionar, sólo mencionan que este problema “lleva así mucho tiempo”.

Pacientes esperan hasta 5 minutos

Este medio observó que personas con muletas, andaderas o sillas de ruedas deben esperar entre 3 y 5 minutos para poder usarlo, ya que la otra opción es irse por las escaleras, con la complicación que ello implica. En cambio, el personal médico o trabajadores del hospital no tienen otra opción para llegar rápido a donde se les requiere.

“Ya tiene tiempo que están así. Sólo se usa uno. Los otros dos no. Ya hasta estamos acostumbrados. No sé por qué no los componen si somos muchos los que los tenemos que usar para poder subir. Son varios pisos y por las escaleras es complicado”, dijo una de las usuarias.

Tienen que hacer uso de las escaleras

De igual forma, para constatar de ello, se intentó hacer uso de los mismos, sin embargo, los botones ni siquiera encienden la luz, lo que muestra que no están en funcionamiento, lo que limita la movilidad de las personas que van a consulta o a visitar a sus familiares internados.

Personal del instituto, que prefirió omitir su nombre y área, sostuvo que es una situación compleja para ellos, ya que tiene que usar las escaleras para subir y bajar cargando sillas de ruedas o a veces a los pacientes, quienes deben apoyarse en el barandal para poder hacerlo.

Sanitarios tampoco sirven

A esto se suma hay sanitarios en los que los mingitorios no sirven, pues fueron tapados con bolsas rojas y blancas, así como los pedales de las tazas, situación que viven todos los usuarios, incluso en una de ellas le pusieron una bote para evitar que se use, pero se desconoce por qué no se le ha dada mantenimiento.

A decir del personal que labora en el instituto, los sanitarios son usados también por los pacientes, por lo que consideraron que es necesario que se reparen, pues no se pueden tener en esas condiciones, por lo que pidieron al director general, Miguel Ángel García Martinez, a que tome cartas en el asunto.