-Publicidad-

Campesinos de la Mixteca poblana mostraron su preocupación por la sequía en la región, lo cual ha afectado a la presa Valsequillo, con la cual se riega 11 municipios; aseguraron que, en 2022, hubo una baja del 40 por ciento en la producción agrícola.

En entrevista con Ángulo 7, Carlos Rodríguez Leal, señaló que, debido al bajo nivel de agua, para este 2023, Conagua no autorizó un tercer riego, como sucedía cada año. Explicó que, si en 2022, con los tres riegos bajó un 40 por ciento en cosechas, este año con dos, la situación sería peor.

Agregó que entre los municipios que riega la presa de Valsequillo están Santa Isabel, Tepeyahualco, Tochtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Huixcolotla, Tecamachalco, Tepanco de López y Xochitlán Todos los Santos, en donde el 80 por ciento de la población depende de la siembra.

Por su parte, José Trujillo Reyes de Tlacotepec de Juárez, dijo que la sequía afecta a los cultivos, pues de 14 hectáreas que se sembraban, con agua de la presa, solo se dieron siete u ocho y en algunos casos, fueron cuatro.

-Publicidad-

En cuanto, Marcos Rosillo Dolores de la Junta Auxiliar de Santa María, expuso que para el maíz de tierra temporal es aún peor, pues está disminuyendo la cantidad del líquido vital en los mantos acuíferos, así como el de los pozos, que están al 70 por ciento.

“Es muy preocupante lo que está pasando, nosotros sembramos temporal. El año pasado lo que sembramos no nació. Yo por lo menos sembré tres hectáreas, pero no nació, vino a nacer como en septiembre, pero la milpa quedó de 20 centímetros y no hubo elote”, manifestó.

Proponen inducción de lluvia por inercia

- Publicidad -

Ante esta situación, Rodríguez Leal comentó que, para salvar los cultivos este año, ejecutarán en la Mixteca poblana, el proyecto de inducción de lluvia por inercia, inspirado en el que hizo José Carmen Martínez en el Estado de México en 2013, y cuyo costo ascendería a 1 millón de pesos.

Explicó que, se basa en colocar dos discos de atracción, uno con un polo negativo y otro positivo, cuyo magnetismo debe de ser similar al de los árboles para mandar una señal a la atmósfera, con el fin de que llueva en esa zona, por lo que en 15 días se deberá tener el anteproyecto.

-Publicidad-

La inducción de lluvias por inercia es una alternativa menos contaminante que el bombardeo de nubes con yoduro de plata, que ha sido implementado por el Ejército mexicano y es el único método que ha funcionado en México para hacer llover.

Comentó que, otro punto indispensable es a la par, implementar la reforestación y reforzar los programas federales como el de “Sembrando Vida”, ya que, si esto no se realiza, en años posteriores, ya no se podrá seguir con el plan, el cual tendrá estar a más tardar, el 8 de agosto.

Por su parte, Helio Guzmán, quien fue de los que llevó a cabo el proyecto de 2013, dijo que son 11 los casos exitosos que se han registrado, entre ellos el de Andalucía, España que se registró ante un notario público.

Asimismo, los campesinos, liderados por Rodríguez Leal, explicaron que han buscado tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, mediante 10 peticiones, para replicar el proyecto a una mayor escala, pero se requiere apoyo federal para llevarlo a otros estados.