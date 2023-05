-Publicidad-

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, señaló que los acuerdos de préstamo realizados entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su predecesor en el poder, han atentado contra la ley argentina, por lo que pidió investigarlos.

A través de redes sociales, este jueves 18 mayo, el mandatario argentino, Alberto Fernández, ha acusado de ilegal el préstamo expedido por el FMI hacia su país por 56 mil millones de dólares en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Lo anterior, luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) de su país realizara un análisis sobre el mismo.

“Más que una deuda, es un delito… El informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la Justicia”, escribió Fernández a través de su cuenta de twitter.

Y es que de acuerdo con el informe de la AGN, el préstamo no sólo no contó con la aprobación del congreso, sino que además, Nicolás Dujovne, quien fuera Ministro de Finanzas en ese entonces, no contaba con las facultades para la firma de este.

Así mismo, el presidente de Argentina aseguró que incluso el FMI, tras una auditoría, habría aceptado el hecho de que durante el mandato de Macri, el gobierno del país sudamericano no habría realizado ninguna acción para que se evitara la fuga $45 mil millones de dólares.

Cabe mencionar que previamente Fernández ya había interpuesto en 2021 una denuncia en contra de Macri y varios elementos de su gabinete, así como en contra de Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, expresidentes del Banco Central, por delitos de “defraudación y malversación de caudales públicos”. Sin embargo, dicho proceso terminaría siendo detenido por la Jueza Federal, María Eugenia Capuchetti.