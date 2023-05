Mexicanas ganan 3 oros en Mundial de Natación Artística

A pesar de la falta de apoyo de la Conade y de la FMN, la selección mexicana de natación artística dejó en alto al deporte nacional, con destacadas actuaciones que dejaron 3 preseas de oro y una más de bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística.

Este lunes 15 de mayo, México tuvo doble celebración en el Mundial de Natación Artística celebrado en Soma Bay, Egipto. Y es que Nuria Diosdado y Joana Jiménez, con un puntaje de 325.6584, se llevaron el oro mundial en la modalidad de Dueto Libre; mientras que en la modalidad de Equipo Acrobático, el representativo mexicano, consiguió 227.6626 puntos en su presentación, mismos que le bastaron colgarse también la máxima presea.

🇲🇽 MEXICO leads the way on the last day of the #ArtisticSwimming World Cup with two new gold medals 🥇 pic.twitter.com/m2fKKySMlN

— World Aquatics (@WorldAquatics) May 15, 2023