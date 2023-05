-Publicidad-

El cambio de rutas del transporte público en el centro de Puebla, detenido a las obras de reparación de calles, así como los plantones de este miércoles, desorientaron a ciudadanos, quienes recorrieron el bulevar 5 de Mayo para encontrar un autobús que los llevara hacia su destino, ya que unos iban a trabajar y algunos regresaban de la escuela.

En un recorrido realizado por Ángulo 7, Leticia Morales se encontraba frente a la iglesia de San Francisco, apurada porque sus hijas entran a las 7:30 de la mañana, ambas de secundaria y el único transporte que las acercaba más a su escuela, ubicada en el Paseo Bravo, dejó de subir y ahora camina de 30 a 40 minutos para llegar.

Por otro lado, Javier se confió de la hora y que tenía dos semanas sin viajar al primer cuadro de la ciudad, se veía bastante molesto, pues considera que no les dieron la información suficiente a los ciudadanos para tomar vías alternas, ni mucho menos, les dieron los recorridos de sus rutas.

Coincidió en que el tiempo que durarán las obras es muchísimo y no sabe cómo le hará para llegar a tiempo y al menos espera que, «las obras queden bien y no a medias», debido a que es el camino para llegar a diferentes puntos de la ciudad.

Por la tarde, aumenta el tráfico

De acuerdo a Roberto Villa Gutiérrez, estudiante de la BUAP, dijo entender la movilización de hoy y más que estar inconforme con las mujeres que marcharon, lo estaba con las autoridades que se encargaron de crear la logística del transporte, porque no pusieron alguna medida que pudiera auxiliar.

«Vengo del norte y cruzo toda la ciudad, me vengo en metrobús y sale lo mismo, lleno. Espero 40 minutos para entrar en un vagón pero aún así, todo es muy lento, no hay combis, las desaparecieron, no hay buses para la uni […] Me vine caminando, literal, desde antes de Dorada», manifestó.

En el caso de un grupito de amigos de la Técnica 1, atrás de Cruz Roja, comentaron que se pone «horrible» cuando ellos salen de la escuela, las rutas que pasan por ahí, no abastecen y ahora menos, pues muchos vienen del sur y en esta semana, hubo muchos contratiempos.

«De hecho en esta semana, dos amigos tuvieron falta de tres días, hasta corriendo venían pero ya no entraron, se quedaron afuera, la combi no pasaba y no sabían por qué, hasta que vi que habían como construcciones en la calle y les dije, pero ni llegan aún así», comentó.