-Publicidad-

El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que levantaría la mano de cualquiera de los otros aspirantes si uno de estos gana la candidatura a la Presidencia y descartó buscar se abanderado por la oposición, pues prefiere “no ser nada a traicionar al presidente”.

Lo anterior, este jueves durante una conferencia de prensa en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, la cual él preside, donde refrendó que participará en el proceso interno de Morena, pues “sigue firme” su aspiración a ser el candidato presidencial del partido guinda para suceder a Andrés Manuel López Obrador.

Ante la insistencia de algunas reporteras sobre sí descarta por completo buscar ser el candidato de la oposición, como se rumoró al cierre del año pasado, el también líder de la bancada de Morena aseveró que nunca hubo un ofrecimiento formal y él no lo buscó, por lo que, ahora, “no hay ninguna posibilidad”.

En contraste, destacó que el recuento de todos los senadores de Morena, encabezados por él, con el presidente López Obrador el pasado viernes en Palacio Nacional, donde ambos “hablamos en corto”, y lo calificó como “benéfico para el movimiento”.

-Publicidad-

Así, sostuvo que, como fundador y militante de Morena, “nunca voy a traicionar al presidente, al licenciado López Obrador. Prefiero no ser nada, no participar en nada antes que traicionar al presidente de la República”.

Al preguntarle si esto significaba una declinación de sus aspiraciones, él aclaró que no, que siguen firmes, pero que, si el proceso de selección del candidato de Morena no lo favorece, él levantará la mano del ganador.

“Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna sí les voy a levantar la mano porque deseo que, si la gano yo, también hagan lo propio ellos”, remarcó.

- Publicidad -

Sobre si buscaría otra candidatura con Morena en caso de no ganar la presidencial, respondió que no tiene otro plan que no sea ser el abanderado a la Presidencia de la República.

Prevé convocatoria en junio y julio

Respecto a si pedirá licencia a su escaño para enfocarse en su aspiración, el senador previó que, junio o julio, Morena debe lanzar una convocatoria con las reglas sobre la renuncia de los presidenciables a su cargos.

En este sentido, refirió que Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morfema, le aseguró que hablaría con todos los presidenciables para pedirles dejar el proselitismo y enfocarse en apoyar a los candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, donde las elecciones se celebrarán el 4 de junio.

-Publicidad-

Una vez pasadas estas elecciones, donde Morena busca ganar la gubernatura del estado con la lista nominal de electores más grande del país, el partido definirá las reglas para los presidenciables.

En cuanto a su permanencia como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Monreal Ávila señaló que dependerá de los acuerdos al interior del grupo y de la convocatoria para presidenciables.

LPR