Paro en defensa del Conacyt debe ser una realidad

-Publicidad-

Solo recordemos que en el 2018 se tenían 4 mil 600 becas para alumnos en el extranjero y que para el año 2021 se redujo drásticamente a solo 724 plazas, que pasará entonces en 2023, con los nuevos cambios y quienes tendrán este beneficio considerando a las humanidades y a los que marcarán la decisión de los beneficiados.

Pero en términos reales los estudiantes de los diferentes posgrados de México y en el mundo se encuentran con la zozobra de que va a pasar con sus becas nacionales e internacionales. Principalmente por los cambios y aún más para seguir manteniéndose en sus estudios, ya que algunos van sufriendo el colapso por el Covid-19, donde la investigación y la tecnología se topó con pared por todas las adversidades, al parecer la ciencia en México sigue en el rezago.

Pero no hablemos de la innovación si solo la semana pasada notábamos en números, que la calidad de innovación es muy baja, con menos de 2,000 solicitudes de patente siendo que somos un país de 120 millones de habitantes, así que el porcentaje de la innovación se encuentra muy lacerante e inerte.

-Publicidad-

¡Pero porque no alzar la voz!

Solo basta revisar que la ciencia y la tecnología podría tener un retroceso, si el problema no es la “H”. Con todo respeto los Humanidades. Pero entonces quien juega el rol en la ciencia, ¿si es importante la inclusión?, Solo identifiquemos que un investigador científico y menos un tecnólogo pierde su identidad y mucho menos el sentido y beneficio a la sociedad, si no el término de la Cuarta hélice de la innovación no existiera que es: Políticas Públicas (gobierno), Universidades, Iniciativa Privada (empresa) y sociedad, no se cumplen.

Si es bien cierto que las humanidades aportan mucho al conocimiento y a la punta de lanza de las publicaciones, de lo cualitativo y llegan a lo cuantitativo, pero el problema es que la repetibilidad de sus aportaciones no se cumple ya que los resultados cambian de un día para otro.

- Publicidad -

Un ejemplo, el concierto de la española Rosalía en el zócalo capitalino se gritaba a todo pulmón “Gracias Claudia” …Así las estadísticas y las encuestas que un sociólogo podría documentar en un artículo o hasta en un libro denominado el cambio social de la 4T y la visita de la motomami.

Por lo contrario, son en los resultados tecnológicos y científicos y la discusión que a qué empieza, ya que ambas partes son importantes de considerar, pero el mundo humanista es aún más cambiante y voluntarioso, pero esa será una columna especial para otra disertación, aquí lo valioso será la integridad a la comunidad científica.

Pero identifiquemos por que la “H”, no va con la C y T.

-Publicidad-

En términos sencillos se dice que la Ciencia tiene como objetivo la generación de conocimiento científico para ayudar a comprender mejor los fenómenos de la naturaleza y el universo que nos rodea, basado en:

“Observación empírica, Generación de hipótesis, Elaboración de teorías, Control del fenómeno”.

La técnica es la unión de la ciencia y tecnología, por lo que acabe mencionar que el conocimiento científico es intocable que la tecnología, ya que es menos proclive a dejarse llevar por las críticas de fuentes externas, y generar mucha más resistencia en su formación de conocimiento.

Solo basta recordar que la tecnología tiene como objetivo mejorar la calidad del hombre, hacerlo productivo rápido y más eficaz en sus tareas diarias, y para eso se vale primero de los conocimientos científicos que le permiten llegar a su objetivo.

Así que científicos y tecnólogos piden no al retroceso de la ciencia y la tecnología.

No al freno de la investigación por que hoy día muchas personas creen que la ciencia tiene que venir del extranjero y que lo hecho en México está mal hecho.

No a la sociedad que piensa que la ciencia y tecnología no sirve para nada y que solo un científico o un tecnólogo está solo en un laboratorio perdiendo el tiempo o leyendo información inútil en idiomas que solo ellos entienden.

No a la falta de recursos para la innovación a nuevos proyectos en ciencias básicas y aplicadas en todo el país.

No a una junta de gobierno donde los que menos tendrán voz y voto sea la comunidad científica.

No a una educación incluyente y donde los avances científicos y tecnológicos estén en los libros de texto.

No a una educación donde los estudiantes tengan miras de programas de posgrado y no solo se piense en una educación de técnicos o solo una fuerza laboral de trabajadores a una mano de obra barata mundial.

No a la imposición, que no se incluyó a científicos y tecnólogos miembros del S.N.I. que son los representantes que se debe velar para que la ciencia avance.

“Hagamos conciencia y que la lucha y la fortaleza de los principios intelectuales detonen una verdadera opinión ante estos acontecimientos de una posible transformación y anexión”

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.