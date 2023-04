-Publicidad-

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga “desde la cabeza” hasta las áreas de segundo y tercer nivel de Finanzas por la inversión de 608 millones de pesos que hizo en el 2021 en Banco Accendo que después quebró, a fin de determinar responsabilidades.

Así lo señaló, en entrevista, el titular de la dependencia, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien señaló que la indagatoria es con el fin de ver que los funcionarios públicos realmente hayan tenido la mejor opción para el gobierno del estado y que todo se haya apegado a como dicta la norma.

Indicó que desde el 2022 se realizó una revisión de toda la documentación que se tiene por la inversión gubernamental, para corroborar que todo se haya apegado a Derecho, misma que concluyó a finales del mismo año en una primera etapa, pero que continua.

El funcionario estatal comentó que se investiga la participación de cada uno de los funcionarios públicos.

-Publicidad-

Esto incluye desde la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), María Teresa Castro Corro, como de todo aquel que tuvo participación en este hecho.

“Hay muchas personas dentro de la dependencia y no me gustaría ahorita señalarlos porque se puede malinterpretar, pero todos aquellos funcionarios ‘desde la cabeza’ hasta funcionarios abajo están siendo investigados para ver si actuaron conforme debieron haber actuado”, asentó.

El secretario manifestó que la inversión de los 608 millones de pesos, cuando el gobierno estaba encabezaba por Miguel Barbosa Huerta, se creó para un fondo de contingencia para atender cualquier evento den materia de impuestos en el 2021, por lo que son recursos del estado que deben.

- Publicidad -

Esto, ya que, dijo, se tiene que proteger el recurso de los poblanos, por lo que todas las inversiones que haga el gobierno, así como los destinos que tengan sean en beneficio del gobierno, pues de lo contrario tienen que ser investigados

Moreno Valle Abdala comentó que se está revisando que realmente hayan hecho un estudio de mercado, que el banco Accendo contara con las condiciones que dicta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que haya sido la mejor opción para Puebla.

Finanzas da informes trimestrales

El titular de la SFP precisó que es una auditoría que traen abierta y la Secretaría de Finanzas está dando informes trimestrales de las acciones que está haciendo para recuperar el dinero, pues dejó en claro que no pueden dejar que el Estado se quede sin recuperarse.

-Publicidad-

“Cualquier funcionario que haya estado involucrado, que no haya cumplido con su labor, sin duda le vamos a fincar responsabilidades. No prevemos ahorita otros escenarios, esperemos que esto no se repita, pero sobre todo que el dinero se recupere. No tenemos más litigios desde la Función Pública”, remarcó.

En el caso del crédito fiscal de 2 mil 600 millones de pesos que se pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un tema de un juicio ya “muy viejo” que está en otras instancias, por lo que ya es responsabilidad administrativa y la que debe actuar es la Secretaría de Finanzas.

“De parte de la Función Pública no, pero hay otras instancias que lo puede estar haciendo, en este caso los afectados la misma Secretaría de Finanzas que desde la Procuraduría Fiscal estatal es el que puede hacerlas denuncias e investigaciones. Ahorita traemos abierto el tema de Accendo Banco”, expresó.

CRBP