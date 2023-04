-Publicidad-

Estamos a nada de la Feria de Puebla en su edición 2023 y no te puedes perder todas las sorpresas que hay para ti, por eso te traemos la guía para disfrutar al máximo la celebración más grande de nuestro estado que inicia el próximo 27 de abril y concluirá el 14 de mayo.

Precio de los boletos

Recuerda que este año los boletos de acceso costarán 70 pesos, mientras que niños menores de un metro, personas adultas mayores, así como personas con discapacidad podrán ingresar gratis.

Compra tus boletos en línea

Si eres de las personas que no están dispuestas a pasar horas a la espera de un boleto en las entradas, te recordamos que ya puedes adquirirlo en línea, por una comisión de nueve pesos más.

Para ello, ingresa a https://www.boletiland.com/evento/feria-de-puebla-2023 y elige el día que irás; recuerda que con este boleto podrás ingresar al Teatro del Pueblo, que cada día contará con un artista diferente de talla internacional. Si quieres saber más de la cartelera, da clic aquí y conoce más acerca de las presentaciones del Palenque.

Si quieres vivir la experiencia al máximo, puedes adquirir los boletos de las Terrazas VIP del Teatro del Pueblo en https://www.boletiland.com/evento/Puebla-2023. Las terrazas están en ambos costados de la explanada y el precio va de los 532 pesos por boleto a los mil 843, por lo que las mesas van de los 2 mil 664 y hasta los 36 mil pesos, de acuerdo con el artista y número de asientos en cada mesa.

¿Comprarás en taquilla?

En total, habrá diez taquillas: de las que dos serán para el relicario y dos para los estacionamientos, que operarán de 12 pm a 12 am de lunes a jueves o de 11 am a 12 am los viernes, sábados, domingos y días festivos.

Horario de los eventos en la Feria de Puebla

La zona comercial interior y la expo ganadera tendrá un horario de operación de 12 pm a 10 pm de lunes a jueves, mientras que viernes, sábado, domingo y días festivos, de 11 am a 11 pm. Por su parte, la zona comercial exterior, de 12 pm a 12 am de lunes a jueves, mientras que viernes, sábado, domingo y días festivos, de 11 am a 2 am del día siguiente.

Las funciones para el espectáculo de patinaje sobre hielo serán de lunes a viernes, en un horario de 6 y 8 de la noche; mientras que sábado, domingo y días festivos serán a las 4, 6 y 8 de la noche.

El espectáculo circense en escena será de lunes a viernes, a las 5 y 7 de la tarde; por su parte, el sábado, domingo y días festivos serán desde las 3, 5 y 7 de la tarde.

El espectáculo de pirotecnia se realizará tres días: en el inicio, el 27 de abril, con una duración de 4 minutos; el 5 de mayo, con una duración de seis minutos; así como el 14 de mayo, con una duración de 4 minutos. Lo mismo aplicará para los espectáculos de drones que, en este caso, durarán ocho minutos.

¿Irás en autobús?

Si tu punto de salida es la CAPU, lo ideal es que tomes una unidad de la Línea 3 de RUTA, con destino a CU, deberás bajar en la estación China Poblana y tomar la Línea 1 para bajar en Ignacio Zaragoza, en la zona de Loreto; desde ahí, camina a Los Fuertes.

Si estás en el Centro Histórico, una buena opción es la ruta 35. Esta unidad pasa por la avenida 10 Poniente, por lo que ahí puedes tomarla y bajar en la General Joaquín Colombres. De ahí, camina una calle para llegar.

Por el momento, el gobierno de Puebla no ha anunciado si, en colaboración con el transporte público autorizado amplie los horarios de circulación durante la Feria de Puebla.

Lo que debes ver

Recuerda que, además de estos atractivos, podrás acudir a los pabellones de las diferentes secretarías, así como comprar antojitos en la zona gastronómica y la de artesanías, o presenciar los espectáculos del foro cultural.

Disfruta también de los tradicionales juegos mecánicos, que actualmente ya se están instalando en la zona de Los Fuertes.

El último consejo: disfruta la celebración sanamente, evita tomar bebidas alcohólicas y guarda la calma ante la congregación de personas.