-Publicidad-

Mientras la dirigente estatal del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, ofreció una disculpa a Erika de la Verga por la violencia política que sufrió por parte de Eduardo Alcántara Montiel, diputado local, quien advirtió un interés político e inclusos advirtió que buscan expulsarlo del partido, por lo que pidió esperar la resolución del Tepjf.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Díaz de Rivera se pronunció, destacando que si bien cada quien es responsable de sus actos, ella acata la resolución del TEEP, que ordenó al IEE inscribir a Alcántara Montiel en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por tres años.

Como Presidenta del @PANPuebla2124 acataré la resolución de los tribunales sobre el caso de Eduardo Alcántara. Como mujer, yo creo siempre en las mujeres, y aunque cada quien es responsable de sus actos, pido una disculpa a nombre del PAN a @ErikadelaVG por lo acontecido. — Augusta DíazdeRivera (@Augustadrh) April 20, 2023

Por su parte, en entrevista en el Congreso de Puebla, Alcántara Montiel salió a su defensa, y aseguró que el fallo del TEEP no es firme ni definitivo, por lo que habrá que esperar lo que determine la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), y dejó firme sus aspiraciones para el 2024, al sostener que «esto no se acaba hasta que se acabe».

El diputado local criticó la postura de la dirigente estatal del PAN de ofrecer una disculpa a Erika de la Vega, pese a que no ha terminado el proceso, e indicó que es desafortunado que Díaz de Rivera no vele por la militancia, e incluso dejó entrever un trasfondo político.

-Publicidad-

«Hay que señalar dos cosas muy claras, primero, el día de ayer, el Tribunal Electoral del Estado sólo dio cumplimiento al plazo de 10 días que le estableció la Sala para establecer una sanción misma que ya fue pública. Hay que recordar que yo puse un recurso ante la Sala Superior, el cual no ha sido discutido y analizado, razón por la cual la resolución que emitió ayer el TEEP no es firme, y no es definitiva», comentó Alcántara Montiel.

Además, acusó un intento de Díaz de Rivera de expulsarlo, situación que lamentó, ya que dijo que la dirigencia estatal en lugar de estar enfocada en el 2024, esté en una disputa interna, y mientras tanto Morena sigue ganando terreno.

Genoveva Huerta asegura que no fue omisa

En tanto, la exdirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, aseguró que no fue omisa en el caso de Alcántara Montiel, y las constancias de ello obran en IEE y en Acción Nacional.

En cuanto a la resolución del @trielecpue debo señalar que no fui omisa en el caso de @AlcantaraEdu1, las constancias de ello obran en IEE y el Partido. Mi compromiso y sororidad con las mujeres ha sido una prioridad y para muestra, el número de regidoras, diputadas y alcaldesas… — Genoveva Huerta (@GenovevaHuerta) April 20, 2023

- Publicidad -

Della Vecchia, y Eduardo Castillo piden esperar resolución definitiva

En tanto, el coordinador del PAN en el Congreso local, Rafael Micalco Méndez, y la diputada Mónica Rodríguez della Vecchia, integrante de la misma bancada, pidieron opinar hasta que se tenga la resolución definitiva de la Sala Superior del Tepjf.

La panista, Rodríguez Della Vecchia, se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y dijo que ella no sólo ha actuado con palabras sino con hechos a través de iniciativas.

-Publicidad-

Recordó que ella sufrió violencia política en el Congreso Local, pero en su caso fueron omisos.

Mientras, el líder de los diputados del PAN consideró que el tema el delicado y que se debe ser cauteloso para dar una opinión.

Finalmente, el presidente del Congreso Local, Eduardo Castillo López se pronunció respetuoso de las resoluciones de los tribunales.

Eduardo Castillo López, evitaron dar un pronunciamiento, argumentando que esperaran a que se dé la resolución definitiva de la Sala Superior del Tepjf.

Rodríguez Della Vecchia se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y resaltó que ella desde el Congreso de Puebla ha llevado iniciativas para erradicar esta problemática.

«Estamos en contra en ningún tipo de violencia, de quién venga es reprobable. Primero, decirles que estoy en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y no sólo lo digo, sino en la práctica en este Congreso he sido activa y he propuesto muchas iniciativas para erradicar la violencia contra las mujeres», sostuvo la panista.

Respecto al caso específico de su compañero de bancada, Alcántara Monteil, indicó que no dará ninguna opinión hasta que se haya agotado cualquier instancia, pese a que su dirigente estatal ya ofreció una disculpa.

A pregunta expresa si la resolución del TEEP, afecta al PAN, Rodríguez Della Vecchia dijo que afecta a la sociedad que sigan casos de violencia contra las mujeres.

Incluso recordó que ella sufrió violencia política en el Congreso Local, pero en su caso fueron omisos.

Por su parte, el presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, se pronunció respetuoso de las resoluciones de los tribunales en el caso de Alcántara Montiel, e indicó que no dará mayor opinión hasta que se dé la última instancia en la Sala Superior del Tepjf.