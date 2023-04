-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para el 1 de septiembre de 2024, presentará otra iniciativa para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Sedena; además de que instruyó a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mantener al comandante de esa corporación, así como respetar los salarios.

Durante su conferencia mañanera, indicó que se esperará hasta septiembre del otro año para presentar su nueva iniciativa de reforma constitucional porque para esa fecha ya habrán pasado las elecciones de junio de 2024.

Lo anterior, porque, explicó, Morena actualmente no cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder aprobar la reforma que presentó para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) maneje a la Guardia Nacional.

De esa manera, precisó, espero que en las elecciones de 2024 Morena obtenga la mayoría calificada en San Lázaro, y de ser así, presentará su nueva iniciativa de reforma constitucional que sería aprobada para finales de ese mes, justo antes de que acabe su mandato.

“Espero con toda mi alma, que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada, de diputados y senadores, vinculados a nuestra Cuarta Transformación, y entonces el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir y que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, comentó.

También, especificó que pedirá a los nuevos legisladores hacer una prioridad de esta iniciativa y sea aprobada antes de que concluya su mandato, a finales de septiembre de 2024.

Asimismo, López Obrador llamó a votar no solo por los principales candidatos de Morena, sino por los legisladores de su partido para que se alcance la mayoría requerida para aprobar que la Guardia Nacional pase a la Sedena.

“Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretara de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación de acuerdo a lo que ayer se decidió, la he instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño”, detalló.

Y es que López Obrador señaló que la titular de la SSPC hará recorridos por los cuarteles para informales a los más de 130 mil elementos con los que cuenta la Guardia Nacional que sus sueldos se respetarán y no se les reducirán.

Además, el presidente precisó que la Guardia Nacional seguirá recibiendo “orientación y formación” de la Sedena, pues esto no lo invalidaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cabe mencionar que durante el martes, la SCJN invalidó el paso de la Guardia Nacional a la Sedena.

Al respecto, López Obrador indicó que “ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.