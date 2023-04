-Publicidad-

El IMSS en Puebla proyecta una inversión conjunta de más de 10 mil millones de pesos para la reconstrucción del hospital de San Alejandro, la construcción del Amozoc y el de Cuautlancingo y la ampliación del de La Margarita, así como para brindar servicios médicos integrales a los derechohabientes.

Así lo destacó este viernes el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marcos Bucio Mújica, durante la Octava Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Puebla.

Mencionó la construcción y habilitación del Hospital General de Zona (HGZ) en Cuautlancingo, con una inversión de 607 millones de pesos para beneficio de 100 mil derechohabientes de la región de Cholula, Huejotzingo y una parte de la capital del estado de Puebla.

De igual forma, informó que en el HGZ No. 20 “La Margarita” se ampliará la Unidad de Gineco-Obstetricia e incorporarán las especialidades de Nefrología, Dermatología, Reumatología, Cardiología y Neumología, entre otras, con una inversión de 2 mil 480 millones de pesos.

Bucio Mújica añadió que se destinarán 3 mil 21 millones de pesos en la construcción del HGZ de 180 camas que sustituirá al Hospital General Regional (HGR) No. 36 “San Alejandro”, el cual se prevé entre en operación el segundo semestre de 2024 para atender a más de 700 mil derechohabientes.

En cuanto a la edificación del nuevo HGR en Amozoc, de 260 camas, la inversión será de 3 mil 100 millones de pesos y beneficiará a un millón 345 mil 789 usuarios.

Iniciará operaciones centro de mezclas en San José

Otro proyecto en curso en el IMSS en Puebla, es la construcción del Centro de Mezclas en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “Manuel Ávila Camacho”, cuyo avance físico es del 98 por ciento, por lo que iniciará operaciones el siguiente mes, luego de destinar a esta obra 31.8 millones de pesos.

El Secretario General enfatizó la importancia de que el OOAD Puebla cuente con el Centro de Investigación Biomédica de Oriente (Cibior), mismo que se integró a la estrategia institucional para la reducción de las tasas de recaída y mortalidad por leucemia infantil. Durante 2022, se redujo la emisión del resultado de muestras de 15 a 2 días y, en consecuencia, se mejoró la oportunidad para otorgar tratamiento adecuado.

El titular de la Secretaría General anunció que en un hecho histórico el Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobó en el mes de febrero de 2023 realizar una inversión de mil 200 millones de pesos en Servicios Médicos Integrales, tales como: Tamiz Neonatal, Procedimientos de Mínima Invasión, Hemodiálisis, Banco de Sangre, Anestesia y Estudios de Laboratorio Clínico.

Por su parte, ante el pleno del órgano colegiado, la titular del OOAD Puebla, María Aurora Treviño García, refirió que en las Unidades de Medicina Familiar se mantienen las consultas, estudios de diagnóstico y campañas preventivas, además de la realización de 54 jornadas nacionales de consulta y cirugía.

Bajan 84% quejas por servicios, resaltan

En 2022, durante las jornadas se otorgaron 236 mil 530 consultas de Medicina Familiar; 8 mil 386 estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, además de 9 mil 504 consultas de especialidades con la participación de los HGZ No. 5 en Metepec, No. 10 en Nuevo Necaxa, No. 15 en Tehuacán, No. 23 en Teziutlán y No. 20 “La Margarita”.

En continuidad a lo expuesto por la representante del IMSS en la entidad, el Secretario General indicó que existe un decremento del 84 por ciento en las quejas por servicios, del cierre de 2022 al inicio de 2023.

En la Octava Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Consultivo del OOAD en Puebla participó el secretario de Salud en el Estado, doctor José Antonio Martínez García, así como los representantes de la CTM, Concanaco–Servytur, CROM, CROC, Concanaco, Concamin y autoridades de las UMAE Hospital de Especialidades y Hospital de Traumatología y Ortopedia.

