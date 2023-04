-Publicidad-

Por el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que causó la muerte de 40 personas, Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, fue citado a comparecer ante un juez el próximo 21 de abril en Ciudad Juárez, donde la FGR le formulará imputación por los delitos en los que estaría implicado y presentará pruebas.

Así lo dio a conocer el organismo este jueves en un comunicado, donde detalló que también obtuvo el citatorio judicial a Antonio Andrés Vidal Islas, para el 20 de abril, así como órdenes de aprehensión contra funcionarios de dicho instituto, entre quienes estaría el delegado del INM en Ciudad Juárez, Salvador González Guerrero, señalado por presuntamente ordenar que no se abrieran las puertas para dejar salir a los migrantes pese a que ya había iniciado el incendio.

Tanto el funcionario como los otros cinco implicados en el caso deberán acudir a las 9:15 de la mañana, donde se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) busque su imputación por ejercicio indebido de servicio público.

A través de redes sociales, el organismo autónomo explicó que ya obtuvo de un juez de control federal órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).

#FGRInforma | Esta institución obtuvo de un Juez de Control federal, órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del @INAMI_mx, así como citaciones para Francisco “N” y Antonio “N”. En breve más información. pic.twitter.com/6h06EhXI8X — FGR México (@FGRMexico) April 13, 2023

Fue la noche del pasado martes cuando la FGR dio a conocer que abrió un proceso penal en su contra por incumplir con su encargo de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que estaban a su cargo. De no presentarse, podría devenir una orden de aprehensión en su contra.

Es necesario destacar que para los otros implicados hay giradas órdenes de aprehensión, entre las que se cuenta una para otro funcionario del Instituto Nacional de Migración, así como para quienes estuvieron directamente vinculados con conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas.

Por el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Garduño Yáñez no ha presentado su renuncia al cargo y él no se la pedirá hasta que concluya la investigación en su contra, asimismo, destacó que no habrá impunidad para nadie por el homicidio.

GDLRP