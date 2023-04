-Publicidad-

De los 7 mil 595 policías municipales que se tienen en el estado, 6 mil 947 están acreditados, lo que es el 91.5 por ciento, mientras que faltan 648, además de que hay diez ayuntamientos que no cuentan con los elementos certificados, los cuales están en la zona de la Mixteca.

Así lo informó, en la rueda de prensa en el C5, encabezada por el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Georgina Minerva González Moreno, que indicó que esto es al corte del 10 de abril.

La funcionaria comentó que, del 15 de diciembre a la fecha, 100 de los 217 municipios han incrementado su estado de fuerza certificado, pues ya se tienen 783 policías nuevos, además de que en dicho periodo se hicieron mil 36 evaluaciones de control de confianza.

Dijo que en diciembre de tenían 6 mil 812 efectivos municipales en activo con 15 demarcaciones sin elementos acreditados, que pasaron a los 7 mil 595 con 6 mil 947 acreditados y se redujo a diez los ayuntamientos sin policías acreditados.

En ese tenor, comentó que los municipios que aún no cuentan con los elementos acreditados y que por ende no aparecen en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública son Atzala, Axutla, Chigmecatitlán, Cohetzala, Jolalpan, San Diego la Meza Tochimizingo, San Felipe Tepatlán, San Juan Atzompa, San Nicolás Buenos Aires y Zacapala.

Sin embargo, refirió que esto no significa que no cuenten con un estado de fuerza en las demarcaciones, sino que si la tienen y están en proceso de certificación de los elementos y se tienen los convenios para la convocatoria de reclutamiento.

#Ángulo7Informa ll A la fecha son 10 municipios de Puebla los que no cuentan con policías acreditados, siendo en la zona de la Mixteca, informó Georgina González Moreno, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal del SNSP, aunque están en proceso de certificación. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/8SWL3hD65x — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) April 12, 2023

Si bien, no dio un porcentaje de cuántos son los elementos que no aprueban la evaluación de permanencia, las principales causas por lo que no se quedan es por la comisión de delitos y el consumo de drogas, mientras que los de nuevo ingreso, además de estas dos, igual está el incumplimiento de perfil, delincuencia organizada, corrupción y sanciones administrativas previas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, afirmó que ya de tuvo comunicación con los alcaldes de dichas demarcaciones, las cuales tienen la intención de sumarse, toda vez que saben que “es la oportunidad que estaban esperando”.

Van por 3 mil evaluaciones este año

Para este año, como parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se tienen contempladas 3 mil evaluaciones de nuevo ingreso, así como 2 mil 147 de permanencia, toda vez que éstas se hacen cada 3 años.

Además de 158 convenios en trámite ante el Consejo Estatal para la realización de las evaluaciones, 24 adicionales con recursos de otro rubro para acreditar a mil 681 y 390 exámenes ya agendados, de los que 297 son para nuevo ingreso y 93 de continuidad.

También, se tiene programada la capacitación de formación inicial a 100 elementos aspirantes a policías municipales, 300 más que están en activo para recibir cursos de formación inicial equivalente, así como mil 760 de diversas corporaciones en cursos y talleres.