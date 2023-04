-Publicidad-

Ante reportes y llamados de auxilios por hechos delictivos o emergencias, habitantes de Puebla capital pidieron que la Policía Municipal mejore su respuesta, pues los elementos “llegan tarde o nunca”, además de que refuercen el trabajo de proximidad con la ciudadanía.



En un sondeo realizado por Ángulo 7, poblanos que han realizado llamadas de emergencia en los últimos meses coincidieron en señalar que los elementos no llegaron a tiempo para detener a los responsables de los ilícitos denunciados o de plano no se presentaron.

El señor Jesús Martínez Reyes, por ejemplo, refirió que, hace dos años, dejó su vehículo afuera del cajero, solo cinco minutos bastaron para que, al salir, ya no estuviera ahí, pese a que el «viene viene» anotó las placas, los policías dijeron que no podían hacer algo al respecto, pues ellos no se fueron cuenta, incluso, interpuso una denuncia, pero no obtuvo resolución.

Por otro lado, Francisco Ortega Hernández, operador del transporte público en la ruta 23, narró cómo hace tres años, una camioneta tipo Lobo y un vehículo que quedó a su par le cerró el paso en la 14 Oriente y 30 Norte, donde le apuntaron con un arma de fuego.

Posteriormente, dieron parte a la policía, pero ellos nunca llegaron, únicamente los atendieron porque una patrulla iba transitando por el lugar, pero les comentaron que «no estaban en ruta».

Problema viene de varias administraciones atrás

Los entrevistados consideraron que esta falta de una respuesta oportuna no es exclusiva de la presente administración, pues en la anterior también percibieron este problema, el cual no se ha solucionado y, por el contrario, se ha ido agravando

Hay que recordar que, el 5 y 7 de abril pasados, sujetos armados balearon casas en las colonias Lomas 5 de Mayo y Xonacatepec, respectivamente. En ambos casos, los vecinos se quejaron de que los policías municipales tardaron más de media hora en atender sus llamados.

Marcos Martínez refirió que, hace medio año, en la colonia «La Popular», sus vecinos avisaron a la Policía que presuntos asaltantes intentaron irrumpir en su casa, pero los elementos no respondieron, a pesar de que les marcaron en cuatro ocasiones.

Por otro lado, la señora Guillermina, quien vive en la parte Sur de la ciudad, narró que hace aproximadamente tres meses, intentaron meterse a una casa y cuando marcaron a los números de emergencia, estos llegaron y pudieron detener a los culpables, pero los dejaron ir.

Piden atención a zonas de alta incidencia delictiva

Por otro lado, tras un reporte que se hizo directamente con el alcalde Eduardo Rivera Pérez, vecinos de la colonia 10 de mayo, reportan que el jefe de policía de esta zona, debía revisar el lugar e instalar la aplicación «Alerta Contigo», pero nunca llegó.

Esto, debido a que, constantemente, taxistas van a tirar a personas golpeadas y sin sus pertenencias en la calle Carmen Romano de López Portillo, pues el último incidente se dio el pasado mes de marzo, cuando un señor de la tercera edad, quedó inmóvil y, tres horas después, acudieron los elementos de seguridad.

Asimismo, en la Unidad de la Volkswagen, Leticia Mondragón, habitante de la zona, acusa que las patrullas únicamente pasan alejados de este lugar, en donde se siente insegura frente a la ola de asaltos que se dan en este lugar, pues normalmente, las patrullas no asisten debido a la lejanía.

En este sentido, urgieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retomar y reforzar los programas de proximidad con la ciudadanía, a fin de que los vecinos estén informados sobre qué hacer ante diversos delitos y emergencias, pues ellos tienen la disposición de organizarse, peros señalan que los policías no deben dejar de acercarse a los ciudadanos.