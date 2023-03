-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que a finales de este mes de marzo los espectaculares que no estén regularizados serán clausurados, incluyendo los que tengan imágenes de políticos, y apuntó que se trata de un tema de pago de impuestos.

En rueda de prensa, detalló que existe una normatividad electoral muy clara establecida a nivel estatal y federal, por lo que estás figuras que pretenden participar en próximo año, deberían de conocerla.

«Es muy curioso que aquellos que conocen la ley, exigen que la ley se cumpla, sean aquellos que la violen, me llama la atención que no la respeten, yo lo dejo ahí a la opinión pública», manifestó Rivera Pérez.

#Ángulo7Informa || Asimismo, Rivera Pérez informó que sancionarán los espectaculares que no estén regulados en la capital poblana, incluyendo los que contienen propaganda política con miras al 2024. Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/MwO0il9CvB — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) March 22, 2023

Ante esto, también comentó que el gobierno municipal no tiene la facultad para sancionar las pintas que han hecho algunos políticos, en donde se promocionan con miras al 2024, pues refirió que es el INE, quien se encargue de esta situación.

También, comentó que el gobierno del estado si tiene la facultad de retirar y sancionar algunos de estos espectaculares, lo cual ya ha realizado.

De esta manera, ya está establecido un plazo, donde a finales de este mes, dichas estructuras que no estén regularizadas serán clausuradas por parte del ayuntamiento, por lo que especificó que no tiene que ver con estas acciones políticas sino con un tema de cumplimiento de la norma establecida en el Coremun.