Este sábado la FGE detuvo, de nueva cuenta, a María Hilda N., mejor conocida como «Lili Bustillos«, por el delito de trata de personas en su modalidad laboral, hecho que se dio luego de que la semana pasada había sido liberada por un juez.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura se dio por parte de la Policía Ministerial en la calle Adolfo López Mateos entre Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, en la colonia San Pedro, en la capital poblana a la 1 con 19 minutos de la tarde.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para que en los siguientes días se defina su situación legal.

María Hilda tiene acusaciones de trata de personas por explotación laboral, ya que ofrecía trabajo a mujeres en Zacapoaxtla, de donde es originario y otros municipios de la Sierra Nororiental, las cuales trasladaba a la capital para labores en su casa y las mantenía incomunicadas.

De acuerdo con una de las víctimas, que fue la que la denunció, durante cinco meses no recibió un solo peso a pesar de trabajo que hacía, no tenía descanso, ni tampoco pudo ver a su familia, le prohibió hablar con vecinos, le decomisó su celular y entre sus múltiples actividades estaba darle masaje en la espalda y pies, además de que no podía comer de la comida que ella hacía.

Por ello, el pasado 9 de marzo los agentes ministeriales la detuvieron en el estacionamiento del Instituto Oriente, toda vez que calles antes venía siendo perseguida por ellos, pero no pudieron capturarla sino hasta dentro de la institución.

Debido a esto, su defensa legal argumentó que fue ilegal su detención, ya que, se cumplió dentro de una propiedad privada, además de que con los videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación sobre los hechos atentaron contra la integridad de su cliente, por lo que el 11 de marzo en audiencia la Juez Lizeth del Carmen Fuentes Trueba la dejó en libertad.

Fiscal advirtió que sería detenida

Tras esto, el fiscal Gilberto Higuera Bernal el jueves pasado refutó la resolución de la juzgadora, toda vez que no tenía que haberla dejado libre, de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que advirtió que el proceso seguía su curso.

Agregó en rueda de prensa que María Hilda enfrentaba el delito de trata de personas en su modalidad laboral, por lo que nueve días después de la primera captura volvió a cumplirse la orden de aprehensión contra quien fuera Reina de Belleza de Puebla en 1995.