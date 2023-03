-Publicidad-

Cuando sea el momento de las definiciones no vamos a decir que tenemos al mejor posicionado solamente, vamos a decir que nosotros tenemos el mejor programa para rescatar a Puebla, afirmó el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco.

De acuerdo con el legislador poblano, el proyecto que encabeza busca acabar con la corrupción, para acabar con las injusticias, para acabar con la desigualdad, que estamos construyendo un sueño hecho por todos para el futuro de nuestros hijos, nietos y las familias.

“Nosotros no estamos mirando hacia atrás para estarnos peleando; sino que como mexicanos, como hermanos, dirigimos nuestro esfuerzo hacia una mejor sociedad, para que todas y todos en Puebla tengan casa, escuela, trabajo y salud. Es en la comunidad donde encontramos la solidaridad, donde están mexicanos y mexicanas buenos, que quieren transformar su vida, mejorar las condiciones de sus familias”, recalcó el legislador.

Dijo que se tiene en el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública a 7 mil 800 promotores, que están recorriendo todo el estado para sumar a este movimiento honesto y libre a poblanos y poblanas que tengan ganas de aprender a interpretar, a leer la realidad de las comunidades, a organizarse y a unirse contra las injusticias, y a favor de un país justo, igualitario y democrático.

Nacho Mier detalló que necesitamos invertir la pirámide del poder, pues tienen que ser los de abajo quienes decidan, quienes definan qué tiene que hacer el gobierno. No es posible que tengamos gobernantes insensibles que no escuchen nunca la voz de la gente, que no la inviten a participar, que no sean solidarios con los que menos tienen.

Puntualizó que la política se convierte en virtud cuando la ponemos al servicio de los demás, así como lo hace el gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ello, al Igual que él, en política se requiere ser sensible a los problemas, poderlos interpretar, transformar y solucionarlos.

En esta asamblea regional Nacho Mier reconoció a todas las mujeres que trabajan todos los días por llevar el sustento de manera honrada a sus hogares, dijo que es su aliado desde donde se encuentre, “vamos a apoyar los 300 años de lucha de las mujeres para lograr la igualdad de oportunidades, para dejar atrás la violencia de la que son víctimas; mujeres violentadas por hombres que no comprenden que somos iguales, que nacimos libres”.

“Hagamos todos hoy que las mujeres caminen libremente, que se expresen libremente y que luchen por oportunidades igual que los hombres, y acá en la tierra de la libertad, les decimos a las mujeres que seremos defensores para que se les ame, se les respete y se le empodere”, concluyó Nacho Mier.

LPR