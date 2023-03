SEP distribuirá folleto en escuelas contra uso de drogas: AMLO

-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en las secundarias y preparatorias del país la SEP distribuirá un folleto para que todos los días, durante 15 minutos, se oriente a los estudiantes sobre el daño que ocasionan las drogas.

En su conferencia de prensa matutina, expresó que eso se dará antes de que termine el actual ciclo escolar y el folleto se analizará todos los días, sin importar la clase, lo cual será en conjunto con la campaña en radio y televisión en contra de las drogas.

Y es que reiteró que si no se logra contener el consumo de drogas en el país, será muy difícil pacificarlo, pues “la prioridad es que en México no haya muertos y que no aumente el consumo de drogas”.

Subrayó que en Guanajuato, el estado con más homicidios del país, existe un problema grave de consumo de drogas, a pesar de tener una industria importante, por lo que su gobierno analiza el comportamiento de los trabajadores en las maquilas y si reciben un pago justo, así como si trabajan 8 horas, pues existe información que de los obreros consumen drogas para soportar las jornadas extenuantes.

-Publicidad-

Sobre la campaña de legisladores del Partido Republicano para que los grupos del narco en México sean declarados como terroristas y con ello puedan intervenir en el país, López Obrador anunció que este lunes el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se reunirá con cónsules en Estados Unidos, para que informen a mexicanos sobre el combate a las drogas.

Asimismo, anunció que el próximo 19 de marzo, legisladores del país vecino del norte visitarán el Istmo de Tehuantepec, donde se desarrollo un corredor económico, con diez parques industriales.