Ayuntamiento entrega premio “Natalia Serdán” a Olimpia Coral

El alcalde Eduardo Rivera Pérez entregó el Premio Municipal a la Mujer “Natalia Serdán” a Olimpia Coral Melo, cuyo caso permitió el desarrollo de la Ley que lleva su nombre, la cual previene y castiga la violencia digital de género.

En el evento, el edil expresó a Olimpia Coral que “eres un ejemplo de lucha, de defensa de los derechos humanos y de resiliencia para todas y todos”, al tiempo que enalteció su fuerza, pasión y espíritu que han hecho que su lucha “nos inspire alzar la voz y a trabajar para cambiar las cosas que están mal, a combatir la violencia”.

Fue así que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Coral Melo recibió el Premio Municipal “Natalia Serdán”, aseverando que dicha distinción no reconoce a una sola mujer, sino a toda una causa que sigue pie de lucha por el derecho a la intimidad.

“La Ley Olimpia no soy yo, no es nada más un movimiento legislativo, es un movimiento político que aspira a que las niñas y las mujeres estemos seguras en internet y a no mercantilizar más nuestros cuerpos”, apuntó.

Coral Melo ha inspirado la Organización Mujeres contra la Violencia de Género en Puebla, el Frente Nacional por la Sororidad y, por supuesto, la Ley Olimpia, para prevenir y sancionar la violencia virtual, así como acompañar a las mujeres que la han vivido.