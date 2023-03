Club Puebla ya tiene calendario para la Leagues Cup de 2023

El Club Puebla conoció su calendario de juegos para la Leagues Cup 2023, torneo que reunirá a todos los equipos tanto de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS). “La Franja” podría verse las caras con el Club América en los cruces de las finales.

Este jueves 9 de marzo, la Leagues Cup reveló el cronograma de partidos de la edición 2023, el cual se estará llevando a cabo el próximo verano, dando inicio el 21 de julio y culminando con la gran final el día 19 de agosto, teniendo como únicas sedes recintos de los Estados Unidos y Canadá.

El torneo contará con la participación de 47 equipos y constará primero de una fase de grupos, donde los dos primeros lugares de cada uno de ellos avanzarán a las fases de eliminación directa que arrancará con los dieciseisavos de final.

Respecto al caso del Club Puebla, este ha sido ubicado en el sector Central 2, grupo que comparte junto al Minnesota United y el Chicago Fire, ambos cuadros de los Estados Unidos.

NOS VEMOS EN LOS YUNAITED, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA🤩🇺🇸 MiNezota y Chicago: see y’all in summer!😎

Hey, @USEmbassyMEX, todavía alcanzo cita pa’ la visa?🫣 Es para una tarea😅

RT porque #LaFranjaNosUne🎽 all around the 🌎💙 pic.twitter.com/FG6sG64bm1

— Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 9, 2023