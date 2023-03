-Publicidad-

El proyecto de la Cuarta Transformación en su “segunda etapa” (2024-2030) no depende del candidato, sino que se tiene que construir socialmente para evitar regresiones en las políticas, lo cual debería hacer colectivamente Morena, pero no lo está haciendo.

Así lo señaló el investigador emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Armando Bartra Vergés, en el conversatorio “El presente de México y lo que sigue”, realizado en la BUAP.

“Morena debería estar armando colectivamente el proyecto de la Cuarta Transformación segunda época. No lo está haciendo… no es secreto que en el tercer congreso que se realizó hace cinco meses se acordó que en treinta días se hacía la Comisión de Programa y no hay”, aseveró.

Comentó que uno puede pensar que tal o cual candidato para la presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2024, tiene un perfil por su trayectoria, por su comportamiento, por su ética, por sus definiciones, más confiable o menos confiable, pero ese no es el problema, sino que se elabore un proyecto desde la sociedad el cual debe seguir dicho candidato.

-Publicidad-

“No hay que equivocarse de candidato, pero eso no es decisivo, el problema es si hay o no hay una sociedad capaz de conducir a este gobernante por el camino que uno ha decidido que debe seguir y este no es un problema a partir de 2024, sino de hoy, elegir un candidato o un proyecto”, comentó.

Pide hacer balance y diagnóstico de actual gobierno

Expresó que como estamos “viviendo la experiencia de la primer etapa” de la Cuarta Transformación, se puede hacer un balance y un diagnóstico de lo que se ha podido hacer y lo que no, pues el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que hará será consolidar los cambios ya realizados, por lo que “si queremos grandes transformaciones es para el próximo gobierno”.

- Publicidad -

Comentó que actualmente existe algo similar a una “revolución pasiva”, donde es el Estado y no la sociedad es el que lleva la iniciativa, pues los ciudadanos se han limitado a observar los cambios, sin mayores movilizaciones.

Incluso, recordó que Manuel Ávila Camacho, quien gobernó el país de 1940 a 1946, echó para atrás muchas políticas progresistas y democráticas de Lázaro Cárdenas del Río, pero fue porque la sociedad y las organizaciones sociales se lo permitieron.

Por ello, reiteró que para evitar caer en el “síndrome del Avilacamachismo” es necesario que la sociedad elabore y defienda el proyecto, más allá de si el candidato a la presidencia es bueno o malo.

-Publicidad-

LPR