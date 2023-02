-Publicidad-

Puebla está abierta a recibir cualquier inversión, como la de la constructora de autos eléctricos Tesla, pues la administración estatal garantiza condiciones de seguridad, gobernabilidad e incluso incentivos mejores que los de otras entidades.

Así lo señaló este jueves, en rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien indicó que a través de la Secretaría de Economía se trabaja en este tema, pero sin que se comprometan ni empeñen el futuro de las siguientes declaraciones, como ocurrió en otros años.

Aseveró que Puebla “es un estado serio» que cumple los convenios de confidencialidad que solicitan las empresas interesadas en asentarse en la entidad, por lo que la administración estatal sigue en la búsqueda de inversiones y confía en que se tendrán buenas noticias pronto.

Sin embargo, comentó que, en el caso de la llegada de Tesla, que significa una inversión millonaria, no depende del gobierno del estado, sino de las políticas de la propia armadora de vehículos eléctricos, toda vez que igual hay otras entidades que han levantado la mano.

«Puebla siempre está en la mesa como una opción para todas las empresas y siempre garantiza todas condiciones importantes, incentivos, seguridad, gobernabilidad, estabilidad que mejor da por encima de muchos estados del país”, expresó.

Gobierno cumple y genera confianza: SE

Por su parte, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, comentó que para que de este tipo se pueda instalar, se requieren entre 500 y 800 hectáreas para su planta, además de que para concretar su atracción requiere de al menos un año de trabajo intersecretarial.

Asimismo, comentó que solo hasta que se esté cerrado el acuerdo se anuncia, tal como ocurrió con la inversión de 763 millones de dólares de Volkswagen para arrancar su producción de autos eléctricos y la instalación de la armadora de autobuses eléctricos Link EV.

Por ello, la funcionaria estatal aseveró que el gobierno cumple y genera confianza a los inversionistas no filtrando información sensible como las visitas de los tomadores de decisiones, pues hizo énfasis en que no utiliza estos encuentros para hacer publicidad, que es lo que piden el 90 por ciento de las firmas.