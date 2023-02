-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla está a la espera de que le sea entregado el bulevar Carmelitas para poder intervenirlo, ya que, por el momento, es el gobierno estatal quien debe estar encargado de darle mantenimiento y tenerlo en buenas condiciones.

Así lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien detalló que establecerá diálogo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien deberá entregarle una ficha sobre los espacios que son responsabilidad del estado.

#Ángulo7Informa || El edil @eduardorivera01 dialogará con el gobernador @SergioSalomonC sobre la entrega del bulevar Carmelitas, el cual debe de ser entregado al @PueblaAyto, ya que ahora corresponde su cuidado al @Gob_Puebla. Vía @anahivaldezr pic.twitter.com/gVJi2xwumH — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 23, 2023

Explicó que en el municipio de Puebla, las zonas que se encuentran en esta situación son el bulevar Hermanos Serdán y la entrada a este, el Parque de los Gigantes y el bulevar Atlixcáyotl.

Recalcó que el bulevar Carmelitas no ha sido entregado al gobierno de la ciudad, cuyo proceso interno de entrega le compete al gobierno estatal, ya que el ayuntamiento no tiene facultad de intervenir una obra que no le pertenece y si lo hace, sería ilegal.

“Tiene que ser entregado al estado en buenas condiciones, la obra como fue contratada y ya, por lo tanto, pasársela al gobierno de la ciudad para administrarla y cuidarla”, explicó el edil.

Adelantó que será en el transcurso del día de hoy cuando platique con el gobernador Céspedes Peregrina, por lo que espera que pronto esta obra sea entregada al municipio para poder intervenir como corresponde, respetuosos de la norma.

Vecinos señalan problemas en la zona

Esto, luego de que vecinos de la zona han realizado varios reportes por falta de luminaria , además de que las vialidades no cuentan con señaléticas que generan un problema de movilidad que ha generado accidentes.

Cabe destacar que, fue en el 2017 durante la administración municipal de Luis Banck Serrato cuando iniciaron las obras de mantenimiento y construcción del bulevar Carmelitas, en la que se prometió que se colocaría una ciclovía.