-Publicidad-

En Puebla capital alrededor del 40 por ciento de obras privadas no son supervisadas durante su ejecución, debido a que no se tiene el personal suficiente por parte del ayuntamiento y los propietarios no contratan a los DRO para evitar hacer los trámites correspondientes.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Raúl Martínez Oliver, presidente del consejo directivo del Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (Cavapac), quien indicó que se tiene un estimado de 900 Directores Responsables de Obra (DRO), los cuales no son suficientes.

#Ángulo7Informa ll En Puebla, alrededor del 40% de las obras privadas no se supervisan durante su ejecución debido a la falta de personal y los propietarios no contratan a un Director Responsable de Obra, señaló Raúl Martínez, presidente del @capac_puebla. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Vffj8BxM6U — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 19, 2023

Por ello, comentó que como parte del trabajo que hacen es desarrollar cursos a lo largo del año para capacitar a los arquitectos como peritos y, a su vez, a través de un convenio con los ayuntamientos de la zona metropolitana para que sean facilitadores de los trámites que se realizan.

-Publicidad-

Sin embargo, comentó que no se tiene una meta porque ahí depende de los arquitectos que vayan egresando, pero como no es obligatorio, no todos se quieren dedicar a ser peritos directores responsables de obra y como Cavapac los capacitan, pero son los gobiernos los que les hacen el proceso de selección, da el curso y práctica los exámenes para avalar a los DRO.

“Sí son suficientes porque hay mucha obra que no se denuncia, entonces la hace el maestro de obra, no hacen trámites, entonces sí, pero no si realmente todas las que se hicieran fueran registradas, pero no todas se dan a conocer, yo creo que un 30 o 40 por ciento no lo hacen”, asentó.

Indicó que eso genera que no se cumplan con los trámites que se necesitan para las construcciones, y que haya problemas cuando ocurren los sismos, pues el inmueble puede tener algún derrumbe porque se mueve la tierra en donde se ejecutó, pero no se tiene un responsable.

- Publicidad -

Necesario contar con más DRO

Por ello, comentó que el colegio quiere participar con los ayuntamientos de la zona conurbada, para que cada vez haya más DRO, pues solo de esa manera se podrá evitar que se sigan haciendo obras sin una supervisión, sumado a la labor que hacen las dependencias en la materia.

Incluso, consideró que no es necesario contar con un Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), luego de que éste fue eliminado por el gobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta, pero sí que las secretarías de Desarrollo Urbano hagan su trabajo en la materia.

-Publicidad-

“Hace falta personal al ayuntamiento, no tienen tantos supervisores para verificar que hay obra aquí o allá, de eso se aprovecha la gente, falta de recursos, el municipio no me vigila, si me cae, lo arreglo, si no me fui por la libre”, expresó.

El presidente del Cavapac manifestó que los ayuntamientos se dan cuenta cuando pasa algún incidente o los dueños tienen la necesidad de regularizarse, así como cuando se escritura o vende, pues “la gente sabe que eso se tiene que hacer tarde o temprano”.